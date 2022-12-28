Жительницу Кузбасса признали виновной в «дискредитации» армии за слова о том, что у «старого карлика» ничего не выйдет

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Жительница Кемеровской области оштрафована по статье о «дискредитации» ВС РФ. Она выступает против «спецоперации» и отговаривала мобилизованных ехать туда. Ей угрожали, а жены призванных говорили, что «за голову мужей в случае гибели дадут деньги».

Горсуд Осинников признал 32-летнюю спортсменку Оксану Ронжину виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). На нее составили протокол за короткий ролик в инстаграме*, на котором были люди, сидящие на бронетехнике, и надпись: «Гонят оккупантов, красавчики. Ничего не выйдет у злобного старого карлика, захватившего власть в РФ». Об этом сказано в решении суда, копия которого имеется в распоряжении Тайги.инфо.



Надпись сопровождалась украинским флагом. Протокол составил майор полиции по фамилии Червяков. Судья Ксения Раймер-Шмидт сочла ролик «дискредитацией» ВС РФ и оштрафовала женщину на 30 тыс. рублей.



Ронжина открыто выступает против «спецоперации» в соцсетях. Она хотела уехать еще в 2016 году перед рождением дочери, чтобы у девочки было двойное гражданство. Но тогда ее не поддержали ни муж, ни близкие, теперь она чувствует себя виноватой, что не уберегла дочь от случившегося, рассказала женщина Тайге.инфо.

«Мои родители не обсуждали политику, даже когда сталкивались с чиновничьим произволом и социальной несправедливостью. Не искали причин, почему так происходит, просто смирялись с происходящим, а уж о каком-то противостоянии режиму речи не шло, — вспоминает Ронжина. — Меня это злило, я пыталась спорить и объяснять, что не бывает плохих бояр при хорошем царе, что своими правами на сменяемость власти необходимо пользоваться. Но ничего кроме раздражения у взрослых и насмешек большинства сверстников мои убеждения не вызывали. Никогда не голосовала за Путина. Но в нашем регионе он всегда набирал почти сто процентов. Это бесконечное подлое и циничное вранье вызывало отчаяние и ощущение, будто по мне проехал каток».

Четыре года назад Оксана серьезно занялась боди-фитнесом. Получила образование нутрициолога, начала работать тренером. Планы на дальнейшее обучение и карьерное развитие рухнули 24 февраля 2022 года.

«Было, есть и будет до конца дней больно за то, что это случилось. Вопрос о публичном выражении антивоенной позиции в соцсетях не стоял. В жестких выражениях я писала о своей поддержке Украине, о ненависти к Путину и его окружению, радовалась победам ВСУ, переводила свои посты на украинский язык, — рассказала Оксана. — Боялась ли я репрессивных законов? Да, боялась. Но весомее на этой чаше оказалось желание дистанцироваться от соотечественников, радостно улюлюкающих убийству невинных людей».

Еще в марте на работу к женщине пришли пять полицейских и убедительно настояли расписаться в протоколе о том, что с ней проведена профилактическая беседа. Они ей заявили: «Вы у нас одна такая оппозиционерка на весь город. Подумайте о своем будущем».

Но даже в сентябре, после объявления мобилизации, женщина продолжила публиковать посты. Кроме того, она каждый день ходила к городскому военкомату, чтобы отговаривать мобилизованных ехать на «спецоперацию».

«Было так жаль их всех и каждого, хотелось верить, что люди просто заблуждаются. Но большая часть все понимала. Меня называли городской сумасшедшей и крыли отборным матом, обещали проломить голову, — отметила Ронжина. — Женщины, выкрикивающие проклятия и на полном серьезе радующиеся, что „за голову мужей в случае гибели дадут деньги“, ­как ничто ломают веру в людей и надежду на перемены».

Муж Оксаны не поддерживал позицию супруги. После решения суда по протоколу о «дискредитации» он отказался помогать ей выплатить штраф.

«[После суда] хотелось плакать от бессилия. Люди в мантиях, назначающие мне штраф в три моих зарплаты, плохо сыгранный спектакль в виде учета малолетнего ребенка на иждивении, „экспертиза“ моих высказываний — все это поражало страшной реальностью происходящего», — призналась женщина.

Ей помогает только старшая сестра. Но даже вдвоем они не в силах выплатить весь штраф. На него осталось собрать 25 тыс. рублей.

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

