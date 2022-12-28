Около 100 тыс. рублей: сколько готовы платить водителям, слесарям и менеджерам по продажам в Сибири

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Около 100 тыс. рублей: сколько готовы платить водителям, слесарям и менеджерам по продажам в Сибири
28 Дек 2022, 13:27

Названы самые высокие средние зарплаты, которые предлагают в регионах России на популярных позициях. Так, в Москве водитель может зарабатывать 110 тыс. рублей, в Красноярске 103 тыс., в Новосибирске — 96,6 тыс. А вот на сумму больше 100 тыс. рублей в Новосибирске могут рассчитывать менеджеры по продажам. Самые высокие средние оклады у слесарей обнаружены в Красноярске.

«Одной из самых популярных стала профессия водителя. Самую большую среднюю зарплату таким специалистам предлагают в Москве — 110 тыс. рублей. В Красноярске такому работнику готовы платить средний оклад в 103 тыс. рублей, а в Казани — 101 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге водители в среднем зарабатывают 98,6 тыс. рублей, а в Новосибирске — 96,6 тыс. рублей», — говорится в исследовании «Работы.ру», которое цитирует ТАСС.

Самую высокую среднюю зарплату менеджеру по продажам предлагают в Уфе — до 104 тыс. рублей. До 102,5 тыс. рублей готовы платить такому сотруднику в Новосибирске, до 97 тыс. рублей — в Челябинске.

Самые высокие средние оклады слесарей зафиксированы в Красноярске — 82,5 тыс. рублей. В Омске такого специалиста оценивают в среднем в 51 тыс. рублей.

Одни из самых востребованных специальностей — продавцы. Средняя зарплата таких работников в Москве и Санкт-Петербурге — 49 тыс. рублей. В Красноярске продавцам готовы платить в среднем 41 тыс. рублей, в Новосибирске — 40 тыс. рублей.


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