Самолет приземлился в Новосибирске после угроз о взрыве
29 Дек 2022, 05:08
По данным РИА Новости, воздушное судно следовало из Иркутска.
Самолет приземлился в Новосибирске после сообщения об угрозе взрыва на борту.
По данным РИА Новости, воздушное судно следовало из Иркутска.
По факту случившегося проведут проверку.
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