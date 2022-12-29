Самолет приземлился в Новосибирске после угроз о взрыве

29 Дек 2022, 05:08

Самолет приземлился в Новосибирске после сообщения об угрозе взрыва на борту.

По данным РИА Новости, воздушное судно следовало из Иркутска.

По факту случившегося проведут проверку.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Тимофей Кулябин
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
29 Дек, 06:01
Бастрыкин заинтересовался свалкой из унитазов в Красноярском крае
29 Дек, 05:20
Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском
29 Дек, 05:08
Самолет приземлился в Новосибирске после угроз о взрыве
28 Дек, 13:27
Около 100 тыс. рублей: сколько готовы платить водителям, слесарям и менеджерам по продажам в Сибири
28 Дек, 13:21
Вернувшийся со «спецоперации» иркутский сирота переместился в очереди за жильем с тысячного на пятитысячное место
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования