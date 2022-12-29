Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском

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Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском
29 Дек 2022, 05:20

Жилой дом загорелся рано утром 29 декабря в поселке Маркова Иркутского района. Самостоятельно смогли эвакуироваться только женщина с ребенком. Еще трое детей погибли.

В 07:25 в пожарно-спасательную службу очевидцы сообщили о том, что горит дом в микрорайоне Березовом.

«На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком. По ее словам, в горящем доме остались трое детей. В хоте тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние», — рассказали в ГУ МЧС региона.

Спустя час после сообщения огонь был потушен. Площадь пожара составила 72 кв. метра. С родственниками погибших работают психологи МЧС России.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России выясняют причину случившегося. Прокуратура Иркутской области взяла под контроль изучение обстоятельств происшествия. Также организована проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения требований пожарной безопасности и защиты прав детей.


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