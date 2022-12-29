Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 299

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 299
29 Дек 2022, 05:59

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

13:46 Старейшее независимое издание Новгородской области «Новая новгородская газета» объявило о закрытии. Оно работало более 23 лет.

«Все авторы „ННГ“, штатные и внештатные, 23 года служили вам за сущие копейки, недостаточные для выживания, а пропитание искали, кто где мог. Но средств теперь совершенно нет и на само издание, — сказано в заявлении редакции. — Здесь надо в очередной раз поклониться тем нашим читателям, которые на последнем этапе истории „ННГ“ поддерживали выход газеты в свет своими добровольными пожертвованиями и продлили её век. Лжёт тот, кто говорит, будто россияне свободу слова совсем не научились ценить, она им и не нужна. Другое дело, что — увы — вас, как и нас, мало пока для существования независимой прессы».

«Но сегодня перед независимыми журналистами встала и другая проблема, более важная, чем финансовая: свободное слово российских СМИ запрещено и карается, — добавили в издании. — О самой важной, самой острой теме нельзя говорить, нельзя осмысливать то, что кардинально переворачивает нашу жизнь. И частокол ограничений растет постоянно. На этом фоне незапретные пока темы ведут к беспрецедентному обмельчанию прессы. Или же — к репрессиям по отношению к авторам».

13:14 Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, передает РБК.

12:17 Шеф-редактора югорского сайта 86.ru Никиту Кифорука задержали в Тюмени, утверждает телеграм-канал «Богатый регион». Его схватили в подъезде, у него забрали всю технику.

«По неподтвержденным данным, Никиту уже отпустили», — добавил телеграм-канал.

Официальных сообщений от издания пока не было. Но силовики также пришли к журналисту сайта 72.ru Артуру Галиеву — оба издания входит в «Сеть городских порталов» медиахолдинга Виктора Шкулёва.

«У меня прошел обыск по делу Пономарёва*. Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается», — отметил сам Галиев в телеграм-канале. У него забрали телефон и ноутбук.

Ранее по этому же делу проходил обыск у журналиста 86.ru Юлии Глазовой.

12:08 Уголовное дело возбуждено в отношении новосибирского экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Его подозревают по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ за пределами РФ), передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Пономарёв давно уехал из РФ и живет в Украине.

«В рамках него правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы», — утверждает собеседник агентства.

Ранее стало известно о обысках у независимых московских политиков.

11:50 Обыски начались у экс-кандидата в Госдуму по Москве, муниципального депутата Михаила Лобанова. «К Михаилу Лобанову пришли с обыском. 10 минут назад ломали дверь. Сейчас связи нет», — написал его соратник по муниципальной платформе «ВыДвижение» Александр Замятин в твиттере.

Силовики также пришли к бывшем муниципальным депутатам Владимиру Залищаку и Сергей Цукасову, сообщает ОВД-Инфо*.

10:49 Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных районах Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

10:40 Школьникам в Красноярском крае, переведенным на дистанционное обучение 30 декабря, решили компенсировать питание шоколадкой и маленьким пакетиком сока. Детям с ограниченными возможностями здоровья добавили две мандаринки, после чего цена набора выросла сразу на 154 рубля. Об этом рассказал депутат заксобрания Александр Глисков.

«Избиратели пишут: «Подскажите куда обратиться? Вот компенсируют питание за 30 декабря в школе, так как все переведены в этот день на дистанционное обучение, — цитирует Глисков обращение. — Слева [на фото ниже] компенсация завтрака для детей обучающихся в начальной школе в первую смену, справа компенсация для детей с ОВЗ. Суммы специально уточнила. Изначально наборы были вообще одинаковыми, после звонка в дирекцию по организации школьного питания появились две мандаринки».

«Уже и череда уголовных дел по школьному питанию прошла. Но видимо даже страх тюрьмы людей не останавливает. Буду сейчас разбираться, куда деньги ушли», — пообещал депутат Глисков.

Главное на утро 29 декабря

• Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал высказывания замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева «эротическими фантазиями».

«Да, я ознакомился с „прогнозами“ и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются», — отметил Пригожин в комментарии, опубликованном его пресс-службой.

Ранее Медведев сделал свой «прогноз» на 2023 год. Он написал, что нефть будет дороже 150 долларов за баррель, Великобритания вернется в Евросоюз, на базе Германии появится «четвертый рейх», произойдут раздел ЕС, гражданская война в США и всё в таком духе. Про Россию ее бывший президент почему-то высказываться не стал, но добавил про «похрюкивающих подсвинков».

• В Украине заблокировали активы неназванной «российской энергетической компании», сообщает СБУ. Она, как утверждает ведомство, незаконно ввозила в страну горюче-смазочные материалы.

Фирма входит в структуру «Газпрома», отметили в ведомстве. Общая сумма арестованного имущества оценивается в 950 тыс. долларов.

• Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отрицает информацию о введении комендантского часа в новогоднюю ночь. Ранее она появилась на сайте фонда капремонта города.

«Сайт фонда содействия капремонту города Севастополя сегодня взломали. На нем разместили фейковую новость о том, что якобы принято решение о вводе комендантского часа в новогоднюю ночь. Якобы с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу, в случае объявления воздушной тревоги. Конечного же это фейк. Если бы было принято решение касающееся жизнедеятельности города, то о нем бы сообщил я лично, как это и делаю всегда в таких случаях», — утверждает Развожаев

• Латвийское управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило сохранить рабочие визы сотрудников телеканала Дождь*. Они продолжают свою журналистскую деятельность, поэтому нет правового основания для аннулирования рабочих виз, решили в ведомстве.

В начале декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал у канала лицензию на вещание.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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