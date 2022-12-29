Бастрыкин заинтересовался свалкой из унитазов в Красноярском крае

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверочных мероприятиях в связи с сообщениями о свалке отходов около Енисея вблизи села Есаулово. Там берег реки решили укрепить мусором — битыми унитазами, кафелем, гипсокартоном.

В Красноярском крае организована проверка СК по сообщению в СМИ и социальных сетях о размещении на берегу Енисея несанкционированной свалки. Доложить о проверочных мероприятиях потребовал глава СК.



«Предварительно установлено, что предприниматель, получивший в администрации Есаульского сельсовета Березовского района разрешение на размещение на земельном участке парковки, газона и иных элементов благоустройства, нарушил правила обращения с отходами, засыпав территорию берега реки бытовым мусором», — сообщили в региональном управлении СК.

Широкую огласку ситуация получила после сообщений общественников. В Народный фронт на свалку пожаловались жители села Есаулово. По их словам, горы мусора привезли якобы для «укрепления берега». На месте работала тяжелая техника, экскаваторы с корнем вырвали деревья, которые высаживал местный житель. В ответ на требования убрать отходы, берег разровняли и присыпали песком.

После сообщений в медиа проверкой занялся Росприроднадзор. Площадь засыпанного участка превысила 800 кв. метров. Планируется оценить объем, класс опасности отходов и ущерб.