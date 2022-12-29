Власти купили непригодное жилье многодетной семье в Новосибирской области

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Власти купили непригодное жилье многодетной семье в Новосибирской области
29 Дек 2022, 07:25

Администрация Краснозёрского района Новосибирской области купила дом для многодетной семьи, но он оказался с дефектами. Возбуждено уголовное дело.

Власти Краснозёрского района купили дом у местного жителя, чтобы передать малообеспеченным семьям. Контракт подписали за 5,7 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре 29 декабря.

Жилье отдали многодетной матери, но в декабре она обратилась в администрацию с заявлением о признании дома непригодным.

«Вопреки условиям муниципального контракта, на момент покупки здание имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте, однако неизвестный работник администрации убедил и.о. главы района в том, что жилище соответствует предьявляемым требованиям», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Администрацию района возглавляет Оксана Семёнова. Ее назначили депутаты райсовета по представлению конкурсной комиссии во главе с вице-премьером Игорем Яковлевым, которого делегировал губернатор-единоросс Андрей Травников. Отметим, что в октябре 2022 года в администрации района проходили обыски, но, как утверждала Семёнова, по другому делу.


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