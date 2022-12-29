Томский сержант получил условный срок за смертельное ДТП

Томский суд признал военнослужащего виновным в смертельном ДТП. Он получил два года условно.

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта ВС Р Ф Азима Якубова. Его обвиняли по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП водителю встречного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, повлекший смерть», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Якубова в 2 годам и лишил его водительских прав на тот же срок. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

Решение пока не вступило в законную силу.