Одного из руководителей «Центра СПИД» в Забайкалье заподозрили в уничтожении препарата из-за невыполненного плана по использованию

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Уголовное дело возбуждено в отношении одного из руководителей «Центра СПИД» Забайкальской краевой клинической инфекционной больницы в Чите. Его подозревают в уничтожении препарата для профилактики коронавируса Evusheld («Эвушелд»). По данным следствия, общая сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей.

«Установлено, что один из руководителей „Центра СПИД“ распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат „Эвушелд“. Данное лекарственное средство подлежало постановке пациентам, состоящим на диспансерном учете с диагнозом „ВИЧ-инфекция“, для доконтактной профилактики коронавирусной инфекции. <…> Всего было уничтожено препаратов на общую сумму 1 млн 451 тыс. рублей», — цитирует ТАСС пресс-службу ФСБ.



Как уточнили в ведомстве, руководитель учреждения распорядился уничтожить препарат, чтобы скрыть невыполненный план по его использованию. Дело возбуждено по материалам ФСБ по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

По данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), препарат Evusheld, вводимый путем двух инъекций, предотвращает заражение коронавирусной инфекцией на период до полугода и имеет мало побочных реакций, которые обычно выражаются в мягкой форме.