Следы снежных барсов нашли в тувинском заповеднике впервые за 20 лет

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Следы снежных барсов нашли в тувинском заповеднике впервые за 20 лет
29 Дек 2022, 10:18

Свежие следы двух снежных барсов нашли в тувинском заповеднике впервые за 20 лет. За последние годы из этих мест ушли кочевники.

Госинспектораы заповедника «Убсурунская котоловина» нашли свежие следы ирбиса в трех разных местах, сообщило учреждение.

«Этот факт еще раз подтверждает наши весенние и летние наблюдения о нахождении ирбиса на данном кластерном участке, — рассказали в пресс-службе. — Принято решение усилить охранные мероприятия на кластерном участке „Хан-Дээр-3“ силами не только госинспекторов Чаа-Хольской районной инспекции, но и подключения к ним других районных инспекций заповедника, а также увеличить сеть фотоловушек для дальнейшего, более детального изучения и мониторинга этого редкого краснокнижного вида».

Следы двух ирбисов найдены впервые за 20 лет, уточнил директор заповедника Диинмей Балбан-оол агентству ТАСС. «Один из них точно самец. По второй особи пока непонятно», — отметил он.

По оценкам ученых, барсы пришли на территорию заповедника из-за того, что за последние четыре года с этих мест ушли кочевники и людей не осталось, а также из-за рост популяции горного козла — основной еды для барса.


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