Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 300

© Иллюстрация Дианы Днепр
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 300
30 Дек 2022, 06:10

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:52 Группа «АлоэВера» выпустила новый альбом под названием «Сделаем вид». Первая песня написана в начале 2019 года, последние — в конце 2022 года.

«Не рвите его на отдельные части. Потом у вас еще будет время слушать на репите полюбившиеся. Найдите 40 минут. И послушайте от и до. Это единая история, это течение времени и чувств. Не лишайте себя этого», — пишет коллектив.

В композиции «Генерал», например, есть такие строки:

«Все умрут от холода
В его душе метель.
У генерала срывает голову
С петель»

18:48 Минобороны РФ взяло на себя ответственность за «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования» по объектам энергетики Украины 29 декабря. Об этом сказано в заявлении ведомства.

18:40 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что указ президента о запрете публиковать декларации о доходах чиновников и силовиков касается только тех, кто работает на «новых территориях».

Но в опубликованном указе нет такой сноски. В пункте «ж» прямо сказано, что «размещение <…> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется».

18:22 45-летний инженер-конструктор задержан в Омске по подозрению в серии поджогов машин с Z-символикой, передает «Город55» со ссылкой на источник. Издание утверждает, что он якобы признался в поджогах трех автомобилей.

Кроме того, мужчину подозревают в поджоге электрической подстанции, которая питала Клинический противотуберкулезный диспансер, несколько промышленных предприятий и более 20 частных домов. Огонь повредил две кабельные линии, но электроснабжение не нарушилось.

«Свой поступок мужчина объяснил негативным отношением к СВО», — пишет издание.

Дело возбуждено по ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

17:18 Заксобрание Севастополя приняло законопроект, который лишает его права отзывать губернатора с должности. 15 депутатов были «за», двое воздержались.

Спикер заксобрания Владимир Немцев утверждает, что решение вызвано необходимостью привести в соответствие региональное законодательство с федеральным. Летом Госдума приняла закон, который не предусматривает у парламентов субъектов федерации полномочий принимать региональные законы об отзыве глав исполнительной власти.

17:10 Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины, кроме западных, передает ТАСС.

16:35 Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил сотрудникам, что покидает компанию, передает ТАСС.

16:01 Путин отменил публикацию деклараций чиновников на время «спецоперации». Указ опубликован на сайте правовой информации и действует «до издание соответствующих нормативных актов».

«Установить, что в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <…> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — говорится в документе.

Ряд категорий чиновников и служащих освобождены не только от публикации, но и от сдачи деклараций. Это касается людей, принимающих участие в «спецоперации» или выполняющих связанные с ней задачи: военнослужащих, сотрудников МВД, СК РФ, ФСИН, Росгвардии, госслужащих, командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Также запрет на получение этими людьми вознаграждений и подарков от физических и юрлиц в связи с исполнением обязанностей не касается вознаграждений и подарков «гуманитарного характера».

«Поощрять участие в СВО можно по разному. Но причем тут чиновники вообще? — отметил политолог Константин Калачёв. — Указ отменил обязательную публикацию их деклараций. Отчет перед обществом признан пережитком».

Каким образом указ президента может регулировать Федеральный закон «О противодействии коррупции», не уточняется. По закону сведения о доходах и имуществе и размещаются в интернете на «официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, ЦБ РФ, государственных корпораций, публично-правовых компаний, ПФР, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых РФ на основании федеральных законов».

Более того, в законе сказано, что «публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» — это основной принцип противодействия коррупции в РФ.

15:29 Политика Илью Яшина* перевезли в СИЗО-1 Ижевска в Удмуртии. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Напомним, его этапировали из Москвы еще до вступления в силу приговора по делу о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК).

«Политзеки обычно дожидаются апелляции в своих городах, но для меня сделали исключение. Ещё накануне конвойный намекнул мне, что скоро в путь, словами: „Готовься. Начальство сказало, что ты должен страдануть“, — рассказал Яшин. — Что ж, Удмуртия это, конечно, не Рио-де-Жанейро, а местная тюрьма меньше всего похожа на санаторий. Но страдать я все равно не собираюсь, гражданин начальник; ты уж не обессудь. Шконки в Ижевске и Москве одинаковые, засыпаю я на них без проблем. К баланде мой желудок давно привык. А найти общий язык с арестантами в любом регионе не составляет труда: когда люди узнают, сколько лет мне дали и за что, я слышу лишь слова уважения и поддержки».

«Отправляя меня за тысячу километров от столицы, гражданин начальник, очевидно, пытается напугать меня „настоящей Россией“ и российским народом. Но таким образом начальник лишь выдаёт свои глубинные страхи и комплексы, — подчеркнул Яшин. — А мне бояться нечего: я от людей бронированным стеклом автомобиля и кордоном охраны не отгораживаюсь. Я — часть своего народа со всеми его достоинствами и недостатками».

Напомним, что судья Мещанского райсуда Москвы Оксана Горюнова приговорила Яшина к 8,5 годам колонии. Поводом стал стрим на YouTube, во время которого Яшин рассказал об убийствах мирных жителей в Буче.

15:11 Новосибирского майора Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина депортировали из Казахстана в Россию. Об этом ASTRA рассказала супруга Михаила Екатерина.

«Вчера в 20 вечера он мне позвонил с чужого телефона, сказал, что его везут в РФ, — рассказала женщина. — Мы поговорили не больше минуты. Больше на связь он не выходил. Только что Казахстанское Международное Бюро по правам человека подтвердило, что его вывезли уже в РФ. Причем, это даже не экстрадиция по просьбе России. А именно депортация за нарушение правил пересечения границы. Хотя они могли депортировать его куда угодно».

Жилин не выходит на связь с родными. Где он находится, неизвестно.

В РФ на Жилина завели дело по ч. 1 ст. 322 и ч. 3 ст. 338 УК (незаконное пересечение границы и дезертирство в период мобилизации).

Ранее Казахстан отказался предоставить статус беженца 36-летнего Жилину, который въехал в страну после начала мобилизации. Он работал инженером в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске и занимался обслуживанием правительственной связи.

Ранее ему дали условный срок за незаконный въезд в Семее, а суд вынес постановление о депортации в России. Мужчина пытался улететь в Армению, но его задержали в аэропорту Астаны, потому что ранее власти РФ объявили его в международный розыск. После этого суд дал ему 40 суток ареста.

«У нас изначально было понимание, что из России его не выпустят. Поэтому мы с детьми въехали в Казахстан через погранпункт Коянбай, а супруг прошел лесами в районе села Ерназар, — говорила „Новой газете“ супруга Жилина Екатерина. — В селе, когда выходил из леса, он встретил какого-то мужчину. И тот, видимо, пограничникам о нем доложил. Нашу машину остановили, попросили показать документы и, собственно, установили, что Михаил попал в страну не через погранпункт».

По ее словам, к соседям семьи в России уже приезжал некий генерал. Силовики приходили и в школу, где учились дети.

15:07 МВД РФ начало проверку в отношении журналиста Леонида Парфёнова, утверждает госагентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Якобы он не уведомил российские власти о наличии гражданства Израиля.

13:33 Секс-шопы в России начали убирать товары для однополых отношений после принятия закона о запрете «пропаганды» ЛГБТ. Об этом «Новой вкладке» рассказали продавцы магазинов в Новосибирске и Томске.

По словам консультанта одной из торговых сетей Новосибирска, с витрин исчезают «двойные фаллоимитаторы, страпоны на ремне или закреплённые на нижнем белье». В первую очередь убрали продукцию с изображением однополых пар на упаковке, затем руководство попросило убрать и другие товары, отметила она.

Руководство магазина на встрече с коллективом также объявило, что продавцы в разговоре с покупателем теперь должны озвучивать, что искусственные половые члены или вибраторы, о которых они говорят, «предназначены для гетеросексуальных отношений». При этом поясные фаллоимитаторы на ремне и многие другие товары можно использовать и в гетеросексуальных отношениях.

Из девяти новосибирских секс-шопов три убрали продукцию с прилавков, еще два магазина заклеили этикетки на товарах для однополых пар.

13:17 16-летняя абсолютная чемпионка России по горным лыжам Александра Скороходова получила гражданство Казахстана. На сайте Международной федерации лыжного спорта указано, что она выступает под флагом страны уже с 5 декабря.

«Александру мы взяли к себе после того, как она показала хорошие результаты. Если брать возраст 16−17 лет, она сильнейшая в этой группе, — рассказал старший тренер школы высшего спортивного мастерства Алматы Марк Шпарберг. — Мы пригласили ее также для поднятия уровня наших спортсменов: чтобы стать сильнее — нужно тренироваться с теми, кто превосходит тебя. Сейчас Александра тренируется вместе с нами и будет выступать за сборную Казахстана».


12:08 В России наблюдаются признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу, пишет Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«В последние месяцы в экономике наблюдается странное сочетание: одновременного роста ликвидной компоненты денежной массы (суммы наличных денег и счетов „до востребования“), скорости их оборота и низких, на грани нуля темпов инфляции, — отметил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. — С учётом стагнации в экономике вообще и потребительских рынков в частности рост денежной массы и повышение скорости оборота обязаны были бы иметь инфляционные последствия».

Официальная инфляция в ноябре составила 0,37%, в октябре — 0,18%. По итогам 2022-го, федеральные власти ожидают лишь порядка 12%. Хотя в первой половине года темпы были выше. В то же время объем наличных в обращении и средств на счетах «до востребования» на 1 ноября вырос на 22,3% по сравнению с показателем на ту же дату годом ранее (до 41,3 трлн рублей), пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

«Наиболее очевидный из таких скрытых антиинфляционных факторов — расширение сферы расчётов, обслуживаемых наличными деньгами и платежными карточками (в интересах ухода от „автоматизированного“ налогового учета), поглощающее инфляционный эффект расширения ликвидной денежной массы», — отметил эксперт.

11:56 Полицейские избили бывшего главу горкома КПРФ в Нижневартовске, секретаря отделения по идеологии Дмитрия Хрипунова. Об этом он рассказал 86.RU.

«У меня синяки на ребрах, на руках, на ногах. Всё началось с того, что я начал снимать уборку снега проезжей части на Мусы Джалиля, туда подъехали полицейские, подошли ко мне. Я стал требовать предъявить документы и представиться, как того требует закон, но один из них только кричал фамилию Андрейкин и тыкал мне в лицо удостоверением. Потом начали бить, били по рукам, ногам, телу ногами и руками», — рассказал Хрипунов.

Он написал заявление в Следственный комитет.

11:25 Независимого московского политика, экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова арестовали на 15 суток за «неповиновение полиции» (ст. 19.3 КоАП) во время обыска 29 декабря. Он якобы не открывал им дверь и хватал за одежду. Сам Михаил отрицал обвинения и рассказал суду, что полицейские избили его.

Лобанова били по лицу и в грудь. На полу в квартире осталась кровь, которую пытались смыть силовики.

Обыски у Лобанова якобы проходили по делу новосибирского экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Всего обыски прошли в семи регионах, утверждал источник ТАСС. Но публично удалось подтвердить лишь действия силовиков в отношении Лобанова, бывших муниципальных депутатов Москвы Владимира Залищака и Сергея Цукасова (оба не в РФ), а также главного редактора югорского сайта 86.RU Никиту Кифорука и журналиста 72.ru Артура Галиева. При этом они не знают Пономарёва лично, он также не слышал о большинстве.

11:00 Российские компании займутся разработкой «новой мобильной операционной системы» на базе Android. Для этого VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить совместную фирму, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в правительстве.

При этом у «Ростелекома» сохраняются планы на собственную мобильную экосистему на базе операционной системы «Аврора». Но она будет предназначена для корпоративного и государственного сектора, утверждает источник.

На этом фоне кузбасский депутат Антон Горелкин отметил, что финансировать «Аврору» из бюджета — неправильно. «Ростелекому» планируют выделить около 500 млрд рублей, но Минфин сомневается.

«Лично я считаю, что финансировать подобные проекты из бюджета неправильно. Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств», — подчеркнул Горелкин.

Главное на утро 30 декабря

• Путин подписал закон, который обязывает бизнес передавать государству биометрические данные россиян, в частности образцы голоса и изображения лица. Теперь биометрия должны храниться только в государственной Единой биометрической системе (ЕБС), созданной еще в 2018 году.

Частные компании, которые собирали такие данные до принятия закона, обязаны передать их государству «без получения ими согласия» клиентов. Но они все же должны уведомить владельцев о предстоящей передаче их данных, и те могут отказаться пополнять ЕБС.

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин («ЕР») утверждает, что документ запрещает «принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказался ее сдавать». Закон также позволяет потребовать удалить свои данные.

• Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет полное право баллотироваться на пост президента РФ, но не станет этого делать.

«Я гражданин России, я имею право. Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно, — <…> Но я никогда не буду этого делать», — добавил Кадыров.

• Нидерланды больше не будут автоматически предоставлять убежище для россиян, уклоняющихся от мобилизации. Это связано с тем, что «министр обороны России объявил о завершении мобилизации и дал указание воинским частям с 31 октября прекратить мобилизационные работы», говорится в сообщении службы иммиграции страны.

При этом никакого официального указа о завершении мобилизации нет.

В октябре власти Нидерландов решили, что граждане РФ, подлежащие частичной мобилизации, смогут автоматически получить убежище в стране.

• Власти Беларуси утверждают, что на территории страны упала украинская ракета. Ее якобы сбили белорусские силы ПВО, заявили в Минобороны страны. Посла Украины вызвали в МИД, где ему был заявлен протест.

В Минобороны Украины выразили готовность расследовать инцидент, подчеркнув, что для этого можно пригласить экспертов из государств, не связанных с поддержкой России. В то же время в ведомстве не исключили, что инцидент мог быть «сознательной провокацией» со стороны РФ, которая могла быть осуществлена с целью «втянуть Беларусь» в конфликт.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Тимофей Кулябин
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
30 Дек, 14:00
Главные уголовные дела 2022 года в Сибири: репрессии, доносы, чистки
30 Дек, 12:58
Администрацию Колывани подозревают в трате миллионов на недостроенную дорогу
30 Дек, 11:00
Трехлетней девочке с хрупкими костями из Новосибирска нужно дорогое лечение
30 Дек, 09:53
Новосибирских военных осудили за нападение на командира части и пьяную езду
30 Дек, 08:44
Алкоголь запретили продавать в Туве
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования