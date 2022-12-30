Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 300

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:52 Группа «АлоэВера» выпустила новый альбом под названием «Сделаем вид». Первая песня написана в начале 2019 года, последние — в конце 2022 года.

«Не рвите его на отдельные части. Потом у вас еще будет время слушать на репите полюбившиеся. Найдите 40 минут. И послушайте от и до. Это единая история, это течение времени и чувств. Не лишайте себя этого», — пишет коллектив.



В композиции «Генерал», например, есть такие строки:

«Все умрут от холода

В его душе метель.

У генерала срывает голову

С петель»

18:48 Минобороны РФ взяло на себя ответственность за «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования» по объектам энергетики Украины 29 декабря. Об этом сказано в заявлении ведомства.

18:40 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что указ президента о запрете публиковать декларации о доходах чиновников и силовиков касается только тех, кто работает на «новых территориях».

Но в опубликованном указе нет такой сноски. В пункте «ж» прямо сказано, что «размещение <…> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется».

18:22 45-летний инженер-конструктор задержан в Омске по подозрению в серии поджогов машин с Z-символикой, передает «Город55» со ссылкой на источник. Издание утверждает, что он якобы признался в поджогах трех автомобилей.

Кроме того, мужчину подозревают в поджоге электрической подстанции, которая питала Клинический противотуберкулезный диспансер, несколько промышленных предприятий и более 20 частных домов. Огонь повредил две кабельные линии, но электроснабжение не нарушилось.

«Свой поступок мужчина объяснил негативным отношением к СВО», — пишет издание.

Дело возбуждено по ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

17:18 Заксобрание Севастополя приняло законопроект, который лишает его права отзывать губернатора с должности. 15 депутатов были «за», двое воздержались.

Спикер заксобрания Владимир Немцев утверждает, что решение вызвано необходимостью привести в соответствие региональное законодательство с федеральным. Летом Госдума приняла закон, который не предусматривает у парламентов субъектов федерации полномочий принимать региональные законы об отзыве глав исполнительной власти.

17:10 Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины, кроме западных, передает ТАСС.

16:35 Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил сотрудникам, что покидает компанию, передает ТАСС.

16:01 Путин отменил публикацию деклараций чиновников на время «спецоперации». Указ опубликован на сайте правовой информации и действует «до издание соответствующих нормативных актов».

«Установить, что в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <…> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — говорится в документе.

Ряд категорий чиновников и служащих освобождены не только от публикации, но и от сдачи деклараций. Это касается людей, принимающих участие в «спецоперации» или выполняющих связанные с ней задачи: военнослужащих, сотрудников МВД, СК РФ, ФСИН, Росгвардии, госслужащих, командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Также запрет на получение этими людьми вознаграждений и подарков от физических и юрлиц в связи с исполнением обязанностей не касается вознаграждений и подарков «гуманитарного характера».

«Поощрять участие в СВО можно по разному. Но причем тут чиновники вообще? — отметил политолог Константин Калачёв. — Указ отменил обязательную публикацию их деклараций. Отчет перед обществом признан пережитком».

Каким образом указ президента может регулировать Федеральный закон «О противодействии коррупции», не уточняется. По закону сведения о доходах и имуществе и размещаются в интернете на «официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, ЦБ РФ, государственных корпораций, публично-правовых компаний, ПФР, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых РФ на основании федеральных законов».

Более того, в законе сказано, что «публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» — это основной принцип противодействия коррупции в РФ.

15:29 Политика Илью Яшина* перевезли в СИЗО-1 Ижевска в Удмуртии. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Напомним, его этапировали из Москвы еще до вступления в силу приговора по делу о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК).



«Политзеки обычно дожидаются апелляции в своих городах, но для меня сделали исключение. Ещё накануне конвойный намекнул мне, что скоро в путь, словами: „Готовься. Начальство сказало, что ты должен страдануть“, — рассказал Яшин. — Что ж, Удмуртия это, конечно, не Рио-де-Жанейро, а местная тюрьма меньше всего похожа на санаторий. Но страдать я все равно не собираюсь, гражданин начальник; ты уж не обессудь. Шконки в Ижевске и Москве одинаковые, засыпаю я на них без проблем. К баланде мой желудок давно привык. А найти общий язык с арестантами в любом регионе не составляет труда: когда люди узнают, сколько лет мне дали и за что, я слышу лишь слова уважения и поддержки».

«Отправляя меня за тысячу километров от столицы, гражданин начальник, очевидно, пытается напугать меня „настоящей Россией“ и российским народом. Но таким образом начальник лишь выдаёт свои глубинные страхи и комплексы, — подчеркнул Яшин. — А мне бояться нечего: я от людей бронированным стеклом автомобиля и кордоном охраны не отгораживаюсь. Я — часть своего народа со всеми его достоинствами и недостатками».

Напомним, что судья Мещанского райсуда Москвы Оксана Горюнова приговорила Яшина к 8,5 годам колонии. Поводом стал стрим на YouTube, во время которого Яшин рассказал об убийствах мирных жителей в Буче.

15:11 Новосибирского майора Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина депортировали из Казахстана в Россию. Об этом ASTRA рассказала супруга Михаила Екатерина.

«Вчера в 20 вечера он мне позвонил с чужого телефона, сказал, что его везут в РФ, — рассказала женщина. — Мы поговорили не больше минуты. Больше на связь он не выходил. Только что Казахстанское Международное Бюро по правам человека подтвердило, что его вывезли уже в РФ. Причем, это даже не экстрадиция по просьбе России. А именно депортация за нарушение правил пересечения границы. Хотя они могли депортировать его куда угодно».

Жилин не выходит на связь с родными. Где он находится, неизвестно.

В РФ на Жилина завели дело по ч. 1 ст. 322 и ч. 3 ст. 338 УК (незаконное пересечение границы и дезертирство в период мобилизации).

Ранее Казахстан отказался предоставить статус беженца 36-летнего Жилину, который въехал в страну после начала мобилизации. Он работал инженером в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске и занимался обслуживанием правительственной связи.

Ранее ему дали условный срок за незаконный въезд в Семее, а суд вынес постановление о депортации в России. Мужчина пытался улететь в Армению, но его задержали в аэропорту Астаны, потому что ранее власти РФ объявили его в международный розыск. После этого суд дал ему 40 суток ареста.

«У нас изначально было понимание, что из России его не выпустят. Поэтому мы с детьми въехали в Казахстан через погранпункт Коянбай, а супруг прошел лесами в районе села Ерназар, — говорила „Новой газете“ супруга Жилина Екатерина. — В селе, когда выходил из леса, он встретил какого-то мужчину. И тот, видимо, пограничникам о нем доложил. Нашу машину остановили, попросили показать документы и, собственно, установили, что Михаил попал в страну не через погранпункт».

По ее словам, к соседям семьи в России уже приезжал некий генерал. Силовики приходили и в школу, где учились дети.

15:07 МВД РФ начало проверку в отношении журналиста Леонида Парфёнова, утверждает госагентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Якобы он не уведомил российские власти о наличии гражданства Израиля.

13:33 Секс-шопы в России начали убирать товары для однополых отношений после принятия закона о запрете «пропаганды» ЛГБТ. Об этом «Новой вкладке» рассказали продавцы магазинов в Новосибирске и Томске.

По словам консультанта одной из торговых сетей Новосибирска, с витрин исчезают «двойные фаллоимитаторы, страпоны на ремне или закреплённые на нижнем белье». В первую очередь убрали продукцию с изображением однополых пар на упаковке, затем руководство попросило убрать и другие товары, отметила она.

Руководство магазина на встрече с коллективом также объявило, что продавцы в разговоре с покупателем теперь должны озвучивать, что искусственные половые члены или вибраторы, о которых они говорят, «предназначены для гетеросексуальных отношений». При этом поясные фаллоимитаторы на ремне и многие другие товары можно использовать и в гетеросексуальных отношениях.

Из девяти новосибирских секс-шопов три убрали продукцию с прилавков, еще два магазина заклеили этикетки на товарах для однополых пар.

13:17 16-летняя абсолютная чемпионка России по горным лыжам Александра Скороходова получила гражданство Казахстана. На сайте Международной федерации лыжного спорта указано, что она выступает под флагом страны уже с 5 декабря.

«Александру мы взяли к себе после того, как она показала хорошие результаты. Если брать возраст 16−17 лет, она сильнейшая в этой группе, — рассказал старший тренер школы высшего спортивного мастерства Алматы Марк Шпарберг. — Мы пригласили ее также для поднятия уровня наших спортсменов: чтобы стать сильнее — нужно тренироваться с теми, кто превосходит тебя. Сейчас Александра тренируется вместе с нами и будет выступать за сборную Казахстана».







12:08 В России наблюдаются признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу, пишет Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«В последние месяцы в экономике наблюдается странное сочетание: одновременного роста ликвидной компоненты денежной массы (суммы наличных денег и счетов „до востребования“), скорости их оборота и низких, на грани нуля темпов инфляции, — отметил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. — С учётом стагнации в экономике вообще и потребительских рынков в частности рост денежной массы и повышение скорости оборота обязаны были бы иметь инфляционные последствия».

Официальная инфляция в ноябре составила 0,37%, в октябре — 0,18%. По итогам 2022-го, федеральные власти ожидают лишь порядка 12%. Хотя в первой половине года темпы были выше. В то же время объем наличных в обращении и средств на счетах «до востребования» на 1 ноября вырос на 22,3% по сравнению с показателем на ту же дату годом ранее (до 41,3 трлн рублей), пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

«Наиболее очевидный из таких скрытых антиинфляционных факторов — расширение сферы расчётов, обслуживаемых наличными деньгами и платежными карточками (в интересах ухода от „автоматизированного“ налогового учета), поглощающее инфляционный эффект расширения ликвидной денежной массы», — отметил эксперт.

11:56 Полицейские избили бывшего главу горкома КПРФ в Нижневартовске, секретаря отделения по идеологии Дмитрия Хрипунова. Об этом он рассказал 86.RU.

«У меня синяки на ребрах, на руках, на ногах. Всё началось с того, что я начал снимать уборку снега проезжей части на Мусы Джалиля, туда подъехали полицейские, подошли ко мне. Я стал требовать предъявить документы и представиться, как того требует закон, но один из них только кричал фамилию Андрейкин и тыкал мне в лицо удостоверением. Потом начали бить, били по рукам, ногам, телу ногами и руками», — рассказал Хрипунов.

Он написал заявление в Следственный комитет.

11:25 Независимого московского политика, экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова арестовали на 15 суток за «неповиновение полиции» (ст. 19.3 КоАП) во время обыска 29 декабря. Он якобы не открывал им дверь и хватал за одежду. Сам Михаил отрицал обвинения и рассказал суду, что полицейские избили его.



Лобанова били по лицу и в грудь. На полу в квартире осталась кровь, которую пытались смыть силовики.



Обыски у Лобанова якобы проходили по делу новосибирского экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Всего обыски прошли в семи регионах, утверждал источник ТАСС. Но публично удалось подтвердить лишь действия силовиков в отношении Лобанова, бывших муниципальных депутатов Москвы Владимира Залищака и Сергея Цукасова (оба не в РФ), а также главного редактора югорского сайта 86.RU Никиту Кифорука и журналиста 72.ru Артура Галиева. При этом они не знают Пономарёва лично, он также не слышал о большинстве.

11:00 Российские компании займутся разработкой «новой мобильной операционной системы» на базе Android. Для этого VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить совместную фирму, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в правительстве.

При этом у «Ростелекома» сохраняются планы на собственную мобильную экосистему на базе операционной системы «Аврора». Но она будет предназначена для корпоративного и государственного сектора, утверждает источник.



На этом фоне кузбасский депутат Антон Горелкин отметил, что финансировать «Аврору» из бюджета — неправильно. «Ростелекому» планируют выделить около 500 млрд рублей, но Минфин сомневается.



«Лично я считаю, что финансировать подобные проекты из бюджета неправильно. Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств», — подчеркнул Горелкин.

Главное на утро 30 декабря

• Путин подписал закон, который обязывает бизнес передавать государству биометрические данные россиян, в частности образцы голоса и изображения лица. Теперь биометрия должны храниться только в государственной Единой биометрической системе (ЕБС), созданной еще в 2018 году.

Частные компании, которые собирали такие данные до принятия закона, обязаны передать их государству «без получения ими согласия» клиентов. Но они все же должны уведомить владельцев о предстоящей передаче их данных, и те могут отказаться пополнять ЕБС.

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин («ЕР») утверждает, что документ запрещает «принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказался ее сдавать». Закон также позволяет потребовать удалить свои данные.

• Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет полное право баллотироваться на пост президента РФ, но не станет этого делать.



«Я гражданин России, я имею право. Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно, — <…> Но я никогда не буду этого делать», — добавил Кадыров.

• Нидерланды больше не будут автоматически предоставлять убежище для россиян, уклоняющихся от мобилизации. Это связано с тем, что «министр обороны России объявил о завершении мобилизации и дал указание воинским частям с 31 октября прекратить мобилизационные работы», говорится в сообщении службы иммиграции страны.

При этом никакого официального указа о завершении мобилизации нет.

В октябре власти Нидерландов решили, что граждане РФ, подлежащие частичной мобилизации, смогут автоматически получить убежище в стране.

• Власти Беларуси утверждают, что на территории страны упала украинская ракета. Ее якобы сбили белорусские силы ПВО, заявили в Минобороны страны. Посла Украины вызвали в МИД, где ему был заявлен протест.

В Минобороны Украины выразили готовность расследовать инцидент, подчеркнув, что для этого можно пригласить экспертов из государств, не связанных с поддержкой России. В то же время в ведомстве не исключили, что инцидент мог быть «сознательной провокацией» со стороны РФ, которая могла быть осуществлена с целью «втянуть Беларусь» в конфликт.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.