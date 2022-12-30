Новосибирских школьников не пустили на новогоднюю елку из-за двоек

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В одной из школ Новосибирской области учащихся отказались пускать на общий новогодний праздник из-за плохих оценок и поведения. Директор назвала это «воспитательной елкой».

Учащихся колыванской школы №2, у которых были неудовлетворительные оценки за четверть и плохое поведение, не пустили на новогоднюю елку. Об этом их родители рассказали «Вестям».

«Моей дочке Маше 15 лет, учится в восьмом классе. Ребятишек давно уже известили о том, что будет новогодний праздник. Были приглашены все дети с 5 по 11 класс. Вдруг за неделю до праздника учителя сообщили: у кого есть двойки, их не допустят на елку. В итоге ребятишки со слабыми оценками побежали пересдавать. Нам одной оценки не хватило: по химии двойка вышла. Маша оставалась несколько раз до девяти часов вечера в школе, они подготавливали все украшения, украшали коридоры, украшали зал для праздника. Когда она нарядилась и пришла в школу, ее выгнали. Она в слезах домой убежала в летних кроссовках. В таком состоянии она выбежала, что даже забыла переобуться обратно», — рассказала мать одной из учащихся.

Позже директор сказала женщине, что это была «воспитательная елка»: «Пусть моя дочь пересдает оценки, исправляется, и для таких детей, как она, отдельную елку школа проведет, сказала она. Якобы это был не праздник, а все это носило воспитательный характер. Но детей же унизили! Ребятишки некоторые возмущались этому и их заперли в классе».

Директор школы Анна Фаламеева утверждает, что девочка якобы сама ушла домой. Она же возложила вину на классных руководителей, якобы они говорили, что «детей с плохими оценками не пустят». «Но от меня такого указания не было», — уверяла она.



Но, по словам родственников учащихся, в школу не пускали и других детей, у которых «„хромает“ поведение или оценки».