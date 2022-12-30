Алкоголь запретили продавать в Туве
© Наталья Гредина. Кызыл
В Туве ввели полный запрет на продажу алкоголя до 8 января. Решение принято под предлогом безопасности граждан.
Все районные администрации в Туве и мэрия Кызыла ввели запрет на продажу спиртного с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«По рекомендации правительства и для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя», — уточнили в администрации.
Планируется, что чиновники вместе с полицией будут проверять торговые точки.
Купить спиртное можно будет только в заведениях общепита, следует из постановления мэрии Кызыла.
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