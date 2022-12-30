Алкоголь запретили продавать в Туве

© Наталья Гредина. Кызыл
Алкоголь запретили продавать в Туве
30 Дек 2022, 08:44

В Туве ввели полный запрет на продажу алкоголя до 8 января. Решение принято под предлогом безопасности граждан.

Все районные администрации в Туве и мэрия Кызыла ввели запрет на продажу спиртного с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«По рекомендации правительства и для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя», — уточнили в администрации.

Планируется, что чиновники вместе с полицией будут проверять торговые точки.

Купить спиртное можно будет только в заведениях общепита, следует из постановления мэрии Кызыла.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Тимофей Кулябин
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
30 Дек, 14:00
Главные уголовные дела 2022 года в Сибири: репрессии, доносы, чистки
30 Дек, 12:58
Администрацию Колывани подозревают в трате миллионов на недостроенную дорогу
30 Дек, 11:00
Трехлетней девочке с хрупкими костями из Новосибирска нужно дорогое лечение
30 Дек, 09:53
Новосибирских военных осудили за нападение на командира части и пьяную езду
30 Дек, 08:44
Алкоголь запретили продавать в Туве
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования