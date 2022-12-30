Новосибирских военных осудили за нападение на командира части и пьяную езду

Новосибирский суд признал военнослужащего виновным в нападении на командира. Он обматерил его на построении. Еще один военный попался пьяным за рулем.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Павла Топинова. Его обвиняли по ч. 2 ст. 336 УК (оскорбление подчиненным начальника), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, находясь на территории воинской части в состоянии опьянения, недовольный сделанным командиром части во время построения замечанием, схватил его за обмундирование, в результате чего, потеряв равновесие, они упали на землю. После чего Топинов выразился в адрес офицера в грубой и неприличной форме нецензурной бранью», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Топинов получил 10 месяцев ограничения по службе с удержанием 15% из денежного довольствия.

Кроме того, Новосибирский гарнизонный суд рассмотрел дело рядового Сергея Шумова по ч. 1 ст. 264.1 УК (повторное вождение в пьяном виде). Он получил 8 месяцев условно.