Администрацию Колывани подозревают в трате миллионов на недостроенную дорогу

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Администрацию Колывани подозревают в трате миллионов на недостроенную дорогу
30 Дек 2022, 12:58

Уголовное дело о растрате при ремонте дороге возбудили в Новосибирской области. Под подозрение попали чиновники администрации Колывани.

В Колывани возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками местной администрации, сообщили в региональном управлении СК РФ 30 декабря.

«Администрацией районного поселка заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту одной из улиц. По его условиям, все работы по обустройству дороги должны были завершиться в конце 2021 года, однако организацией работы фактически не велись, и дорога оказалась брошена подрядчиком, что затрудняло движение весть осенне-зимний период», — рассказали в ведомстве.

Несмотря на невыполненные работы, администрация заплатила за них более 2,5 млн рублей, считает СК.


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