Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 301

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:41 Часть Читы осталась без воды перед наступлением Нового года. Водоснабжение отключено на улицах Фрунзе, Угданской и микрорайоне Октябрьский передает «Чита.ру».

В домах на Фрунзе, 10 и Угданской, 61 нет ни горячей, ни холодной воды.

17:37 Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, передает РИА Новости. Власти страны также сообщают о тревоге в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

17:00 Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI. Ему было 95 лет.

Он был Папой с 2005 по 2013 год, а в последние годы жизни жил в монастыре.

15:35 Один из Z-каналов, поддерживающих «спецоперацию», опубликовал видео с военнослужащим в костюме Деда Мороза и с оружием.

Он утверждает, что привез «подарки» для жителей Украины, которые «передадут» его «друзья» из артиллерии. И на этих словах следует выстрел из орудия.

14:33 Одиночные пикеты в центре Новосибирска 31 декабря.

Фото «Гражданские репортеры Сибири»



14:07 Мужчина попытался поджечь новогоднюю ель на Красной площади в Москве, сообщили «Известия». Его задержали силовики.

По сведениям издания, мужчина, которого зовут Дмитрий, подошел к дереву с канистрой с бензином и попытался поджечь его. Место происшествия оцепили.

13:46 Уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителя омского отделения независимого профсоюза медработников Альянс врачей* Ольги Беловой. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «ОмскЦентрСилы» со ссылкой на неназванные источники.

Дело завели по ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ за пределами РФ).

Белову дважды признавали виновной в «дискредитации» армии за посты во «ВКонтакте» (ст. 20.3.3 КоАП). Общая сумма штрафов составила 55 тыс. рублей. В апреле Омский клинического кардиологического диспансера расторг контракт с Беловой после ее публикаций.

11:50 Профсоюз «Университетская солидарность» потребовал освободить преподавателя МГУ и политика Михаила Лобанова. Заявление опубликовано на сайте организации 31 декабря.

«Михаил Лобанов — наш коллега и товарищ, который известен своей многолетней деятельностью по защите прав и интересов студентов и сотрудников Московского университета, а также жителей московского района Раменки. Он был соучредителем свободного профсоюза преподавателей „Университетская солидарность“ и председателем его первичной организации в МГУ, — напомнили в профсоюзе. — В 2021 году он баллотировался в депутаты Государственной Думы как альтернатива провластному кандидату, затем стал одним организаторов платформы ВыДвижение, объединившей независимых кандидатов в муниципальные депутаты. Будучи последовательным интернационалистом и антифашистом, Михаил Лобанов с самого начала „специальной военной операции“ открыто выступал за прекращение боевых действий, за мир».



«Инкриминировать этому ученому и общественному деятелю распространение каких-то „фейков“ или агрессивное поведение — абсурдно. Избивать его и лишать свободы — противозаконно и позорно, — подчеркнули в организации. — Мы убеждены, что преследование Михаила Лобанова — это политически мотивированная расправа с гражданским и профсоюзным активистом и демонстративный акт запугивания всех тех, кто в нынешних тяжелых условиях стремится защищать права и свободы трудящихся, всех граждан».

Лобанова, напомним, арестовали на 15 суток за «неповиновение полиции» (ст. 19.3 КоАП) во время обыска 29 декабря. Он якобы не открывал им дверь и хватал за одежду. Сам Михаил отрицал обвинения и рассказал суду, что полицейские избили его. Лобанова били по лицу и в грудь. На полу в квартире осталась кровь, которую пытались смыть силовики.

Обыски у Лобанова якобы проходили по делу новосибирского экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Всего обыски прошли в семи регионах, утверждал источник ТАСС. Но публично удалось подтвердить лишь действия силовиков в отношении Лобанова, бывших муниципальных депутатов Москвы Владимира Залищака и Сергея Цукасова (оба не в РФ), а также главного редактора югорского сайта 86.RU Никиту Кифорука и журналиста 72.ru Артура Галиева. При этом они не знают Пономарёва лично, он также не слышал о большинстве.

11:00 Деньги на закупку снаряжения мобилизованным в Новосибирской области собирала организация помощи инвалидам «Интеграция». Акцию под названием «Рябина», проводили вместе с «Агентством инвестиционного развития региона», сообщил его директор Александр Зырянов ТАСС.

Собрано 7 млн рублей, утверждается, что деньги пошли на квадрокоптеры, «антидронные ружья», жгуты и бинты.

На сайте «Интеграции» сказано, что она занимается сопровождением людей с глубоким нарушением зрения, интеграцией инвалидов в общество, повышением их уровня жизни, формированием системы профориентации для них, реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья и помощью семья с детьми-инвалидами. Организацию возглавляет Ирина Федорова, которая входит в областную общественную палату, где возглавляет комиссию по соцполитике и здравоохранению.



Главное на утро 31 декабря

• Путин разрешил «недружественным» странам оплачивать долги за газ в иностранной валюте. Указ опубликован на сайте правовой информации.

Деньги предлагается зачислять на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте, указанной в контракте. При этом с апреля власти РФ требовали от стран Евросоюза оплачивать российский газ только в рублях. Операторы из Польши, Болгарии, Финляндии, Литвы, Нидерландов и других стран отказались от этого.



• Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Очевидцы». Его делает команда томского канала ТВ2, который лишили лицензии на вещание еще в 2015 году, а сайт заблокировали после начала «спецоперации».

«Контролирующее ведомство не уведомило создателей сайта о блокировке и не сообщило об ее причинах. Авторы проекта с апреля собирают свидетельства людей о том, как изменилась их жизнь с 24 февраля, — отметила редакция. — <…> В настоящее время собрано несколько сотен видео- и текстовых свидетельств людей, живущих сегодня в России, в Украине и еще в полутора десятках стран, о том, что произошло с ними и их близкими после начала <…> [спецоперации]».



«Ну что ж, дорогой РКН, спасибо за высокую оценку нашей работы. А мы, мы это… Зеркала там, ВПН, сам знаешь. Поработаем, в общем, чтобы тебе, Роскомнадзор, тоже работа была. Не расслабляйся», — отметил главный редактор проекта Виктор Мучник.

• Российский рынок акций рухнул на 43% по итогам 2022 года. Основное падение произошло именно 24 февраля, когда Путин объявил «спецоперацию» и ввел войска в Украину.

Второй пик падения зафиксирован 20 сентября, когда Кремль заявил о проведении «референдумов» по вхождению в РФ в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

• Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» Светлану Медведеву — это супруга зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Женщина награждена как президент Фонда социально-культурных инициатив «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Фонд социально-культурных инициатив был основан в 2008 году. Он занимается проектами «по улучшению демографического и социального климата в российских семьях», в частности, выступает против абортов, утверждается на сайте организации. Медведева, например, якобы отвечает за программу «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.