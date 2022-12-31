Семья с детьми разбилась в страшном ДТП в Новосибирской области
© Госавтоинспекция
В Новосибирской области в аварию попала машина с семьей из четырех человек. Маленькая девочка погибла, мальчик госпитализирован.
Автомобиль Mitsubishi Outlander двигался по трассе «Павлодар-Новосибирск» со стороны Карасука. За рулем был мужчина 1960 года рождения. Он выехал на встречную полосу и врезался в Opel, в котором была семья, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
«В результате происшествия в больнице скончалась девочка, пассажир автомобиля Opel, мальчик госпитализирован, характер травм уточняется. Никто из взрослых не пострадал», — рассказали в ведомстве.
Девочка была 2015 года рождения. Мальчик родился в 2018-м.
Началась доследственная проверка.
UPD: Следственный комитет заинтересовался ДТП. Ведомство хочет забрать материалы дела из полиции.
Новости из рубрики:
Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo