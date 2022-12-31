Семья с детьми разбилась в страшном ДТП в Новосибирской области

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В Новосибирской области в аварию попала машина с семьей из четырех человек. Маленькая девочка погибла, мальчик госпитализирован.

Автомобиль Mitsubishi Outlander двигался по трассе «Павлодар-Новосибирск» со стороны Карасука. За рулем был мужчина 1960 года рождения. Он выехал на встречную полосу и врезался в Opel, в котором была семья, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

«В результате происшествия в больнице скончалась девочка, пассажир автомобиля Opel, мальчик госпитализирован, характер травм уточняется. Никто из взрослых не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Девочка была 2015 года рождения. Мальчик родился в 2018-м.

Началась доследственная проверка.

UPD: Следственный комитет заинтересовался ДТП. Ведомство хочет забрать материалы дела из полиции.

