Бюджет Новосибирска потратят на ледяной «Царь-колокол» для фестиваля колокольного звона

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Бюджет Новосибирска потратят на ледяной «Царь-колокол» для фестиваля колокольного звона
31 Дек 2022, 10:40

Власти Новосибирска решили потратиться на ледяную скульптуру почти за четверть миллиона рублей. Ее установят к фестивалю на православное Рождество.

Муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ» подписало контракт на строительство «ледяной скульптуры „Царь-колокол“» на Михайловской набережной. Она нужна для «Всероссийского фестиваля колокольных звонов», говорится на сайте госзакупок.

В карточке контракта нет никаких документов. Известна лишь цена работ — 220 тыс. рублей.

Кроме того, «Городская дирекция творческих программ» потратит 154 тыс. рублей на «брендированную продукцию» для фестиваля. Еще в 120 тыс. обойдется аренда подиума.

Также муниципальное учреждение потратит 274 тыс. рублей на железнодорожные и авиабилеты для девяти участников фестиваля и еще около 120 тыс. на их проживание в отеле River Park.

«Фестиваль колокольных звонов» впервые пройдет в Новосибирске 7 января. Он приурочен к программе «Новогодняя столица России».


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