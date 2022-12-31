Мужчина погиб при взрыве в жилом доме в Железногорске

© vk.com/ЧП Железногорск
Мужчина погиб при взрыве в жилом доме в Железногорске
31 Дек 2022, 11:55

Взрыв произошел в многоквартирном доме в Железногорске Красноярского края. По предварительным данным, причиной стал самогонный аппарат.

Взрыв произошел на четвертом этаже жилого дома на улице 60 лет ВЛКСМ, 52. Об этом сообщают паблики «ЧП Железногорск» и «Городовой».

На месте работают оперативные службы.

По данным «Боруса», мужчина, проживавший в квартире, погиб. По предварительным сведениям, взорвался самогонный аппарат.


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