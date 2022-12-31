Житель Хакасии зарезал полицейского

31 Дек 2022, 12:38

Полицейского убили в Хакасии. Возбуждено уголовное дело.

37-летний оперуполномоченный ОМВД России по Абанскому району Хакасии вместе с двумя коллегами пришел в одним из частных домов в селе Никольск. У них была информация о том, что местный 31-летний житель совершил преступление в отношении своей бывшей жены.

Между оперативником и подозреваемым произошел конфликт. Мужчина схватил нос и ударил полицейского в живот. Сотрудник МВД умер по дороге в больницу.

СК подчеркивает, что формально оперативник не находился при исполнении служебных обязанностей. Других подробностей не приводится.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

На сайте МВД по Хакасии нет информации о гибели сотрудника. Зато там есть пресс-релиз о том, что «полицейский Дед Мороз поздравил родителей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга» с Новым годом.


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