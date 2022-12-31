Директор спортшколы разбился под Новосибирском

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Директор муниципальной спортивной школы погиб в Новосибирской области. Он разбился в аварии.

Директор муниципальной детско-юношеской спортивной школы Искитимского района Алексей Незгоров разбился в ДТП. Об этом сообщило само учреждение во «ВКонтакте».

«Чуткий руководитель, новатор с огромной жизненной энергией, отец двух дочерей, спортсмен, тренер», — сказано в некрологе.

Прощание запланировано на 2 января. Оно пройдет в доме культуры поселка Линёво.