Директор спортшколы разбился под Новосибирском
© vk.com/kidsportschool
Директор муниципальной спортивной школы погиб в Новосибирской области. Он разбился в аварии.
Директор муниципальной детско-юношеской спортивной школы Искитимского района Алексей Незгоров разбился в ДТП. Об этом сообщило само учреждение во «ВКонтакте».
«Чуткий руководитель, новатор с огромной жизненной энергией, отец двух дочерей, спортсмен, тренер», — сказано в некрологе.
Прощание запланировано на 2 января. Оно пройдет в доме культуры поселка Линёво.
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