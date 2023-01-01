Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 302

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:59 21-летнего срочника Анатолий Черкашина нашли мертвым в воинской части поселка Каменка Ленинградской области. Тело обнаружили в бане для офицеров ФСБ, где он работал, рассказали «Бумаге» его родственники и знакомые.

Молодого человека нашли со спущенными «до самого низу» штанами, предплечья были обвязаны полотенцем. Кровь была в разных помещениях бани. На руках Черкашина было 15 порезов.

Военное управление СК РФ проводит проверку. В извещении о смерти Черкашина, которое получили родители, причина гибели не называлась.

По словам собеседников издания, Анатолий с детства хотел пойти в армию. Вместе с троюродным братом он пошел на срочную службу в 2022 году после выпуска из колледжа. Но уже на третий день службы в мотострелковой части они пожаловались знакомому на дедовщину и заполнили анкеты для перевода в ФСБ. Брата Черкашина перевели на склад медицинских палаток в Белгород, а самого Анатолия забрали в подразделение ФСБ, где у него была только одна основная задача — топить баню, где парятся офицеры спецслужбы, и следить там за порядком.

12:15 Госканал «Россия 24» предложил зрителям смотреть 1 января и в ночь на 2 января исключительно передачу «Бесогон» Никиты Михалкова и новостные выпуски. Три выпуска «Бесогона», на момент публикации, уже завершились, осталось 22.

На Первом канале и «России 1» пока ограничились привычными советскими фильмами. По каналу Минобороны РФ «Звезда» захотели показать хоккейную суперсерию «СССР-Канада» 1972 года.

11:00 Минобороны РФ отчиталось об окончании осеннего призыва. Утверждается, что «было призвано и направлено» 120 тыс. человек.

«Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания, — уверяют в ведомстве. — <…> Основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию ВС РФ».



Примеры «зарубежных СМИ» и «дискредитации ВС РФ» не приводятся.

Главное на утро 1 января

• Новогоднее поздравление Путина было записано на фоне людей в военной форме. Он решил говорить о «спецоперации», «санкционной войне», «героизме», мертвых и новогоднем столе. Среди тех, кто был за его спиной, журналисты заметили светловолосую женщину, которая очень похожа на ту, что уже не раз появлялась на кадрах с президентом в разных ролях: от участницы рыбалки в Новгородской области и продавщицы мороженого до участницы церковной службы.

Кремль также опубликовал церемонию награждения тех, кого показали на «новогоднем» видео. В сообщении эта женщина называется Анна Сидоренко.



• Но были и другие новогодние поздравления. Приговоренный к 22 годам колонии за «госизмену» журналист Иван Сафронов написал, вероятно, последнее послание из СИХО «Лефортово» переде этапом в колонию.

«Вполне возможно, что когда вы будете читать эти слова — я буду уже в „столыпине“ мчаться по железной дороге в место отбытия наказания, — сказано в письме, опубликованном соратниками Ивана. — Что можно сказать про уходящий 2022-й? Первое: мы его пережили, хотя сделать это было совсем непросто. Второе: несмотря на все сложности, а из было море, мы держались вместе. Третье: не буду говорить за всех, потому скажу за себя — я верю, что в конце концов все будет хорошо. Если говорить честно, то я настроен вполне оптимистично — просто потому, что знаю: не может быть все постоянно плохо. Мы живы, разумны, внимательны. В наших силах менять жизнь к лучшему. В наших силах не бояться. В наших силах делать добрые вещи».

«Покидая „Лефортово“ я могу сказать однозначно, что не считаю это время потерянным. Я познакомился с хорошими, честными и принципиальными людьми, некоторых из которых могу назвать своими друзьями. За эти 2,5 года я получал тысячи писем от неравнодушных людей. Я прочитал сотни книг. Я узнал, что человек гораздо сильнее, чем он может себе представить. Друзья! С наступающим 2023-м годом. Пусть он будет для вас радостным и счастливым. Помните, что вы не одни — вас много», — подчеркнул Сафронов.

• Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский в своем поздравлении обратился и к тем, кто поддерживает «спецоперацию», и тем, кто пытается «усидеть на двух стульях». Первым он пожелал лечения, вторым — «терпения и анаболиков»: «Потому что, не ровен час, стульчаки разъедуться и жопа порвется».

«Тем, кто ненавидит эту <…> [спецоперацию], страдает от всего происходящего по эту и по ту сторону железного занавеса, хочу сказать, что ради вас я не сжигаю и не рву свой российский паспорт, — отметил Покровский. — <…> Потому что он помогает мне помнить, что я — часть вас, я от вас не отрекаюсь, держитесь, будет и на нашей с вами улице праздник».

• Рэпер Оксимирон*, объявленный властями РФ «иностранным агентом», в своем новогоднем обращении сказал: «Мы каким-то образом добрались до конца этого года».

«Хочу вас поблагодарить, что поддерживали, слушали меня. Надеюсь, что я вас тоже как-то поддержал. <…> Хочу передать немножко тепла тем, кто чувствует себя одиноко в этот Новый год по какой-либо из причин — у меня такое тоже бывало — в итоге всё станет лучше. Я вам посылаю любовь, тепло, респект и… прорвёмся, чё, где наша не пропадала», — добавил он.

• Политолог Екатерина Шульман* считает, что 2022 год в «анналах истории» будет «проклят».

«Что значит пережить 2022 год? Это значит, что мы с вами живы, а многие — нет. Это значит, что мы с вами на свободе, а многие — нет. Это значит, что мы сохранили способность понимать человеческую речь, и это тоже не всем удается. Пережить 2022-й — значит пройти долиною смертной тени. Для того, чтобы ее пройти, значит — иметь в себе нечто неуничтожимое, нечто, что сильнее тьмы».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.