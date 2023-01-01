Два человека погибли в новогодних пожарах в Красноярском крае

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Более 20 пожаров произошло в Красноярском крае в новогоднюю ночь. Погибли два человек, пострадал еще один.

«В новогоднюю ночь в Красноярском крае произошло 24 пожара. Из них пять — в краевом центре (в четырех случаях горел мусор, в одном — вещи на балконе квартиры», — сообщили в региональном управлении МЧС.

В поселении Краснотуранской погибли два человек. В поселке Майский Идринского района пострадал один житель из-за неосторожности при курении.

«Всего на территории края спасено 15 человек, из них двое детей», — отметили в МЧС.