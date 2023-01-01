Салют поджог многоквартирный дом в Новосибирске

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Сразу две квартиры загорелись после фейерверка в Новосибирске. Пожар произошел в Октябрьском районе.

Залп от салюта попал в балкон многоквартирного дома на улице Татьяны Сежиной, 19/1 в Октябрьском районе города. Об этом сообщается в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте».

Несколько мужчин, находившихся в квартире, пытались тушить огонь, но безуспешно.

Более того, в том же доме, на несколько этажей ниже, фейерверк также попал в балкон. Там произошло возгорание, но с ним удалось справиться.

На одном из видео в этой группе заметно, что один из залпов салютов полностью попал в жилой дом. Вероятно, он и стал причиной возгораний.