Салют поджог многоквартирный дом в Новосибирске
© vk.com/mymjk
Сразу две квартиры загорелись после фейерверка в Новосибирске. Пожар произошел в Октябрьском районе.
Залп от салюта попал в балкон многоквартирного дома на улице Татьяны Сежиной, 19/1 в Октябрьском районе города. Об этом сообщается в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте».
Несколько мужчин, находившихся в квартире, пытались тушить огонь, но безуспешно.
Более того, в том же доме, на несколько этажей ниже, фейерверк также попал в балкон. Там произошло возгорание, но с ним удалось справиться.
На одном из видео в этой группе заметно, что один из залпов салютов полностью попал в жилой дом. Вероятно, он и стал причиной возгораний.
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