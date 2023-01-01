Шесть детей пострадали при новогоднем пожаре в Кызыле

© МЧС
Шесть детей пострадали при новогоднем пожаре в Кызыле
01 Янв 2023, 08:47

Частный дом загорелся в Кызыле в новогоднюю ночь. В больницу увезли шесть детей, часть из них попали в реанимацию.

Частный дом загорелся на улице Чапаева в Кызыле в ночь на 1 января. Пострадали семь человек, большинство из которых — дети, сообщили глава Тувы Владислав Ховалыг.

«На данный момент в больницу доставлены шесть детей и один взрослый. Четверо находятся в реанимации», — уточнил Ховалыг.

Обстоятельства происшествия выясняются. Сообщения о пожаре, на момент публикации, нет ни на сайте республиканского управления МЧС, ни на сайте местного УМВД.


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