Шесть детей пострадали при новогоднем пожаре в Кызыле
© МЧС
Частный дом загорелся в Кызыле в новогоднюю ночь. В больницу увезли шесть детей, часть из них попали в реанимацию.
Частный дом загорелся на улице Чапаева в Кызыле в ночь на 1 января. Пострадали семь человек, большинство из которых — дети, сообщили глава Тувы Владислав Ховалыг.
«На данный момент в больницу доставлены шесть детей и один взрослый. Четверо находятся в реанимации», — уточнил Ховалыг.
Обстоятельства происшествия выясняются. Сообщения о пожаре, на момент публикации, нет ни на сайте республиканского управления МЧС, ни на сайте местного УМВД.
Новости из рубрики:
Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo