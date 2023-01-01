Поезд, летящий под уклон. Шок-прогноз на 2023 год

© kremlin.ru

«Спецоперация» в Украине продлится весь год, власти РФ негласно включат печатный станок, репрессии станут еще шире. Мобилизация будет тотальной и при условии закрытых границ. Традиционно в начале каждого года мы рассуждаем о том, что плохого может случиться, в надежде, что этого не произойдет.

Мы подготовили традиционный шок-прогноз для тех читателей, которым мало реальности.

Каждый шок-прогноз пишется в надежде, что он не сбудется в большей своей части. Но это уже почти не работает. Вот и в 2023 году верится с трудом.

Будет еще хуже. Это многие и так чувствуют, но «будет еще хуже» — это не просто страшилка на 2023 год, это практически неизбежное следствие из идущих процессов. Собственно, сами эти процессы, которые вовсе не достигли кульминации — и есть самый страшный шок-прогноз.

Мы наблюдаем развитие системного кризиса. Это ситуация, при которой «нормальная работа» всей системы и каждой её отдельной части, не улучшает ситуацию, а ухудшает. Если в системе не оказалось предохранителей, которые должны были бы перегореть, если в ней нет защиты от перегрузок — она неизбежно идет вразнос. Как поезд без тормозов, летящий под уклон. Помните, мы в 2020 году (при «обнулении») проголосовали за то, чтобы выкинуть тормоза из системы? Они, мол, мешают набирать ход и вообще, ограничивают наш суверенитет? Не помните? Не разобрались с технической частью? Там другие слова вроде были написаны, да и вообще вы мелкий шрифт не читаете? Получите повестку, распишитесь.

А наш поезд набирает ход. И каждый на своем месте выполняет обязанности, стараясь не смотреть на проносящийся всё быстрее пейзаж за окном. Впрочем, кондукторам дали распоряжение зашторить все окна, закрасить их белой краской и покрыть патриотическими лозунгами. Вместо окон в большинстве купе теперь телевизор с круглосуточными экспертами, которые объясняют, что это не мы несемся под уклон. Это весь мир несется мимо нас, и, несомненно, весь мир очень плохо кончит. А мы стоим непоколебимо.

Системный кризис кончается в тот момент, когда система меняется. Когда вся она (или хотя бы существенная часть) начинает вести себя по-другому. Когда люди понимают, что «больше так нельзя». Видите вы таких людей? У всех всё нормально. Ну или почти. Все с серьезным видом продолжают делать тоже, что и всегда. И должно стать сильно хуже, прежде чем кто-то задумается.

Значит — станет.

Ну, а теперь к мелким несущественным деталям, которые могут и не сбыться.

Мобилизация

«Спецоперация» продлится весь 2023 год. Простая арифметика показывает, что для перелома нужно еще как минимум две таких волны мобилизации, как та, что прошла.

На этот раз границы будут вовремя перекрыты. Желающих прийти своими ногами будет всё меньше и меньше, потому уклонистов будут вылавливать всерьез. Списки будут на руках у пограничников, гаишников, участковых. Чем дальше, тем настойчивее и упорнее станут поиски.

Массовое дезертирство

Так как призовут много нестойкого элемента, участятся случаи конфликтов, неповиновения и бегства, в том числе — с оружием в руках и группами. В лучшем случае дезертиры будут добровольно сдаваться в полицию, в худшем — образовывать банды и заниматься грабежом.

Криминальная обстановка сильно ухудшится.

Прекращение работы аэродромов

В связи с ударами беспилотников по аэродромам прекратит свою работу гражданская авиация во всей европейской части России. Возможны удары (или аварии неясного происхождения) на объектах критической инфраструктуры. В приграничных областях это уже стало обыденностью, но дело может дойти и до столицы.

Падение рубля

В связи с необходимостью закрывать дыры в бюджете государство начнет подпечатывать деньги, что приведет к обвалу рубля в полтора-два раза. Но официальная инфляция составит всего 15%, индексация пенсий и зарплат будет соответствующая. Свободное хождение валюты внутри России будет запрещено. Будет введен государственный обменный курс.

Падение платежеспособности населения приведет к закрытию ряда предприятий и росту безработицы

Эскалация конфликта

Это неисчерпаемая тема. От вовлечения в боевые действия всех окружающих государств, до применения тактического ядерного оружия и появления его у Киева.

Нарастание применения дронов по территории России. Затопление какого-нибудь российского танкера (ответственность никто не возьмет). Парализация работы существенной части портов и аэропортов. Тот редкий случай, когда жители европейской части России начнут завидовать сибирякам.

Ужесточение репрессий

Начнется активная кампания по борьбе с шпионами, диверсантами и вредителями, под которую попадут все подозрительные и политически неблагонадежные.

Будут нарастать не только политические репрессии, но и «борьба с коррупцией», которую во многом будет похожа на очередной передел собственности. Очень скоро всем станет понятно (кто еще не понял) что неприкасаемых нет совсем, что практически невозможно предсказать, кто именно окажется следующим.

Черные лебеди

Схватка бульдогов под ковром, «Лебединое озеро» по телевизору, сразу два или три потенциальных преемника, поход ЧВК на Москву, Пригожин в качестве «народного губернатора» Санкт-Петербурга, Кадыров в качестве эмира Северо-Кавказского федерального округа, приход ОПГ к власти в ряде регионов и последующая их зачистка силами ЧВК, нанятыми корпорациями, имеющими интерес в соответствующих регионах — всё это вряд ли произойдет, но бояться надо.

Из, казалось бы, абсурдного шок-прогноза на 2022 год частично сбылся экономический кризис, эскалация конфликта на Донбассе и переход его в горячую фазу, уход международных IT-корпораций из России, расширение практики электронного голосования на выборах, ужесточение законов против «иноагентов» и оппозиции, обязательное исполнение гимна России перед началом занятий в школах, введение пропагандистских уроков.

Алексей Мазур

