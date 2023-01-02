Ветераны Великой Отечественной войны все еще ждут жилье в Забайкалье

Девять ветеранов Великой Отечественной войны и одна вдова участника войны еще не получили государственное жилье в Забайкалье по состоянию на конец 2022 года. В новом году на эти цели выделено 5,3 млн рублей.

Девять ветеранов Великой Отечественной войны и одна вдова участника войны все еще ждут жилье в Забайкалье, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на ответ минсоцтруда региона.



В 2022 году жилье успели получить три ветерана Великой Отечественной и один ветеран, принимавший участие в боевых действиях.

В 2023 году на обеспечение ветеранов жильем в Забайкалье выделили 5,3 миллиона рублей, на обеспечение жильем ветеранов боевых действий — 7 миллионов рублей.

Министерство соцзащиты является уполномоченным органом по обеспечению жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Оно ведет работу только по ветеранам, вставшим на учет до 1 января 2005 года.