Женщину насмерть сбили в Новосибирске

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Женщина попала под автомобиль Тoyota Wish утром 2 января в Новосибирске. В результате наезда она скончалась.

По данным ГИБДД региона, ДТП случилось в 09:30 на улице Титова. Автомобиль Toyota Wish под управлением мужчины 1974 года рождения двигался в сторону улицы Пермской и около дома 161 по улице Титова наехал на человека. Женщина 1953 года рождения переходила дорогу вне зоны перехода.



В результате происшествия женщина скончалась. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.