Более 20 многоэтажек остались без холодной воды в Красноярске

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Аварийное отключение холодной воды произошло в Красноярске в 28 многоэтажных домах, а также частном секторе. Для устранения дефекта ограничено движение на улице Калинина. Без холодной воды вторые сутки могут оставаться свыше 4 тыс. человек.

«Для устранения дефекта на магистральном водоводе на ул. Калинина, 31а в Красноярске красноярский водоканал аварийно отключил холодную по адресам: ул. Калинина, 6,12,10,8,15, 17, 18,33б, 35а, 35д, 35,37,31б; ул. Камская, 1,3,5; ул. Комбайностроителей, 3, 5, 7,11,13,15,17,18, 22, 26, 30, 32», — говорится в сообщении СГК.



Также под отключение попали дома в частном секторе в районе этих улиц.

На время аварийно-восстановительных работ ограничено движение транспорта в районе ул. Калинина, 31а.

С 11:00 часов к домам организован подвоз питьевой воды.

По данным прокуратуры региона, 1 января «частично» без холодной воды остались свыше 4,5 тыс. жителей города, также она отключена в филиале наркологического диспансера, детском саду и школе. Срок устранения аварии, по информации ведомства, был перенесен с 05:00 час. до 15:00 час. 2 января.

«На место аварии выехали работники прокуратуры. Они устанавливают причины аварии, оценят угрозу ее повторного возникновения. Будут проверены обстоятельства получения ресурсоснабжающей организацией паспорта готовности объектов инженерной инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода 2022−2023 гг. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — прокомментировали в прокуратуре края.