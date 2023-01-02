Массовое отключение электроэнергии произошло в Улан-Удэ в 25-градусный мороз, есть проблемы с теплоснабжением

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Отключение света произошло в центре Улан-Удэ. Кроме того, электричества не было на котельной микрорайона Стеклозавод, что привело к падению параметров теплоносителя. На улице, согласно данным синоптиков, -24.

Об отключении электроэнергии в центре Улан-Удэ сообщила мэрия. Также, по данным чиновников, было отключено и восстановлено электроснабжение потребителей станции Дивизионная и поселка Стеклозавод. Однако отключение привело к проблемам с теплоснабжением.



«В связи с отключением электроэнергии на котельной в микрорайоне Стеклозавод в домах наблюдается снижение параметров теплоносителя с 86 до 48 градусов, — сообщили в тг-канале мэрии. — В настоящее время электричество на котельной восстановлено, специалисты проводят запуск котельной. Электроснабжения не было более четырех часов, поэтому на восстановление параметров теплоснабжения потребуется время».

В центре, по данным «Байкал-Daily», не работают некоторые продуктовые магазины, торговые центры, а людей выгоняют на мороз.

Также отменили спектакль «Золушка» (0+) в театре оперы и балета. Собравшимся зрителям сообщили, что показ состоится 4 января.

«Произошло еще одно технологическое нарушение, центр города снова попал по отключение. В настоящее время еще одна бригада энергетиков направлена на восстановительные работы. Время восстановления пока не известно. Бригады работают», — сообщили журналистам в пресс-службе «Россети Сибирь».