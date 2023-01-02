Пять человек разбились в ДТП в Кузбассе
© СК по Кузбассу
«Лада» вылетела на встречку в Кузбассе и протаранила в грузовик. В результате аварии погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле, в том числе девятилетний ребенок.
По данным полиции Кузбасса, ДТП с пятью жертвами произошло днем 2 января на 30 км обхода Кемерова.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля „Лада Гранта“ совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и четыре пассажира автомобиля „Лада“», — говорится в сообщении МВД.
По данным Следственного комитета, среди погибших — девятилетний ребенок.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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