Тело женщины найдено на улице в Новосибирске

02 Янв 2023, 13:18

Тело женщины обнаружено в Новосибирске 1 января. Погибшая лежала под окнами 17-этажки на улице Виктора Уса в левобережной части города.

Происшествие проверяет Следственный комитет, передает КП-Новосибирск.


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