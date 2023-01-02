Тело женщины найдено на улице в Новосибирске
02 Янв 2023, 13:18
Происшествие проверяет Следственный комитет, передает КП-Новосибирск.
Тело женщины обнаружено в Новосибирске 1 января. Погибшая лежала под окнами 17-этажки на улице Виктора Уса в левобережной части города.
Происшествие проверяет Следственный комитет, передает КП-Новосибирск.
Новости из рубрики:
Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
Ввод в эксплуатацию нового кампуса НГУ будет перенесен, а его стоимость вырастет Здание, где одну ночь провел Сталин, воссоздали в Иркутской области Тело женщины найдено на улице в Новосибирске Пять человек разбились в ДТП в Кузбассе Красноярск-2022: олигархи-ньюсмейкеры, обезглавленная столица, кино и уголовные дела перед выборами губернатора
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo