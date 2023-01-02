Здание, где одну ночь провел Сталин, воссоздали в Иркутской области
02 Янв 2023, 15:05
В Иркутской области в музее «Тальцы» воссоздано здание волостной управы. Там будет размещено четыре экспозиции, которые будут рассказывать историю деятельности органов внутренних дел, судов и финансовых учреждений Иркутской губернии. Молодой Иосиф Джугашвили (Сталин), отбывавший в тех краях ссылку, провел в здании одну ночь.
«Здание волостного управления является традиционным для административных сооружений в сёлах Приангарья. Оно отличается крупными размерами, имеет парадные входы с улицы, большие окна, объёмные помещения. Молодой Иосиф Джугашвили (Сталин) отбывал ссылку на территории Иркутской области в 1903 году, провёл в нём одну ночь до определения места на жительство, и до своего побега он приходил периодически в волостное управление отмечаться», — рассказал директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.
Здание расположено в экспозиционной зоне «Московский тракт» — это целая улица в «Тальцах», куда из сёл перевозят и реставрируют дома русского населения Предбайкалья второй половины XIX — начала ХХ вв.
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