Здание, где одну ночь провел Сталин, воссоздали в Иркутской области

В Иркутской области в музее «Тальцы» воссоздано здание волостной управы. Там будет размещено четыре экспозиции, которые будут рассказывать историю деятельности органов внутренних дел, судов и финансовых учреждений Иркутской губернии. Молодой Иосиф Джугашвили (Сталин), отбывавший в тех краях ссылку, провел в здании одну ночь.

«Здание волостного управления является традиционным для административных сооружений в сёлах Приангарья. Оно отличается крупными размерами, имеет парадные входы с улицы, большие окна, объёмные помещения. Молодой Иосиф Джугашвили (Сталин) отбывал ссылку на территории Иркутской области в 1903 году, провёл в нём одну ночь до определения места на жительство, и до своего побега он приходил периодически в волостное управление отмечаться», — рассказал директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.

Здание расположено в экспозиционной зоне «Московский тракт» — это целая улица в «Тальцах», куда из сёл перевозят и реставрируют дома русского населения Предбайкалья второй половины XIX — начала ХХ вв.