Ввод в эксплуатацию нового кампуса НГУ будет перенесен, а его стоимость вырастет

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Ввод в эксплуатацию нового кампуса НГУ будет перенесен, а его стоимость вырастет
02 Янв 2023, 15:08

Срок ввода одной из очередей кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ) будет перенесен с 2024 года на 2025 год, следует из документов на сайте правовой информации. Кроме того, его стоимость вырастет почти в 1,4 раза.

Документ о внесении изменений в распоряжение правительства от 10 марта 2022 года, в котором говорится о строительстве кампуса мирового уровня в Новосибирском госуниверситете, подготовлен правительством. В первом распоряжении речь идет о возведении объекта площадью 38991 кв. метров со сроком ввода в 2024 году. Там же в приложении указана предполагаемая стоимость — 5,8 млрд рублей.

Документ, обнародованный в конце декабря 2022 года, вносит изменения в предыдущее распоряжение — согласно нему, «мощность, подлежащая вводу», увеличивается до 40062,86 кв. метров, срок ввода в эксплуатацию — уже 2025 год. В приложении указана сметная стоимость объекта — она составила 8,096 млрд рублей.

Объекты площадью 38991 кв. метров в сообщениях НГУ назывались второй очередью строительства кампуса. В нее входят учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, научно-исследовательский центр, корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом.

Учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана — главное здание факультета, которое будет включать необходимые функциональные зоны для обучения и проведения научных исследований, сообщается на сайте НГУ. Он вместит в себя помещения, необходимые для подготовки врачей, в том числе различные лаборатории и самый крупный в Сибири симуляционный центр для отработки практических навыков будущих медиков.
Научно-исследовательский центр будет основным зданием для проведения научных изысканий, аналитической деятельности, работы с опытными образцами и отработки технологий производства фармацевтических средств и лабораторной исследовательской деятельности научным персоналом НГУ.
В составе корпуса поточных аудиторий будет студенческий проектный центр на 300 человек (в том числе коворкинг, переговорные комнаты, конференц-зал), научная библиотека, аудитории вместимостью более 1500 человек, кабинеты, наземный переход и другие общие помещения.

Осенью 2022 года новосибирский суд вынес решение о запрете на вырубку деревьев на площадке под строительство кампуса НГУ. На сайте университета сообщается, что решение оспаривается.


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