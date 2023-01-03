Прокуратура начала проверку после пожара на алтайской турбазе

© ГУ МЧС по Республике Алтай
Прокуратура начала проверку после пожара на алтайской турбазе
03 Янв 2023, 08:26

Крупная туристическая база загорелась в Республике Алтай. Прокуратура начала проверку.

База отдыха «Троя» загорелась в Чемальском районе республики. Площадь пожара составила 600 кв. метров, сообщили в региональной прокуратуре.

В МЧС уточнили, что эвакуировано семь клиентов и три сотрудника базы. Никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Тимофей Кулябин
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
03 Янв, 11:43
Четверо погибли в страшном ДТП в Красноярском крае
03 Янв, 10:56
Второго за два дня погибшего в «спецоперации» похоронили в Сузунском районе
03 Янв, 10:06
Машина сбила четырех человек на трассе под Новосибирском
03 Янв, 08:26
Прокуратура начала проверку после пожара на алтайской турбазе
03 Янв, 07:34
Еще один мобилизованный новосибирец погиб в «спецоперации»
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования