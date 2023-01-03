Прокуратура начала проверку после пожара на алтайской турбазе
© ГУ МЧС по Республике Алтай
Крупная туристическая база загорелась в Республике Алтай. Прокуратура начала проверку.
База отдыха «Троя» загорелась в Чемальском районе республики. Площадь пожара составила 600 кв. метров, сообщили в региональной прокуратуре.
В МЧС уточнили, что эвакуировано семь клиентов и три сотрудника базы. Никто не пострадал.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности.
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