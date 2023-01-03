Машина сбила четырех человек на трассе под Новосибирском

© t.me/teleact54

Четыре человека попали под колеса автомобиля на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Ранее они остановились помочь попавшим в другую аварию.

Honda Fit ушел в занос и сбил группу людей на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Пострадали четыре человека, сообщает паблик «АСТ-54".

«До этих событий выкинуло на этом же месте два автомобиля, все остановились помочь. Сначала вытянули одну машину, а при начале оказании помощи второму автомобилю произошло вот это», — рассказал очевидец.

По его данным, пострадавшие живы.