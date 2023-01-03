Четверо погибли в страшном ДТП в Красноярском крае
© ГУ МВД по Красноярскому краю
Авария произошла на федеральной трассе в Красноярском крае. Четыре человека погибли.
Грузовик Volvo и легковой автомобиль Toyota столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеингашском районе Красноярского края, сообщили в региональном управлении МВД 3 января.
«Погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, также получил травмы водитель грузовика. Личности погибших устанавливаются», — рассказали в полиции.
На трассе организовали реверсивное движение.
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