Четверо погибли в страшном ДТП в Красноярском крае

© ГУ МВД по Красноярскому краю
Четверо погибли в страшном ДТП в Красноярском крае
03 Янв 2023, 11:43

Авария произошла на федеральной трассе в Красноярском крае. Четыре человека погибли.

Грузовик Volvo и легковой автомобиль Toyota столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеингашском районе Красноярского края, сообщили в региональном управлении МВД 3 января.

«Погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, также получил травмы водитель грузовика. Личности погибших устанавливаются», — рассказали в полиции.

На трассе организовали реверсивное движение.


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