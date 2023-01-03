Дети погибли в аварии в Алтайском крае
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Пять человек погибли в лобовом ДТП в Алтайском крае. Среди жертв оказались дети.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 двигался по трассе «Барнаул-граница с Казахстаном» в Поспелихинском районе крае и выехал на встречную полосу, где врезался в Lexus RX 300. Об этом сообщили в МВД и прокуратуре.
На месте погибли водитель ВАЗ, а также сидевшие в машине женщина 1986 года рождения и дети 2009 и 2011 годов рождения. Водитель Lexus скончался в больнице. Два пассажира иномарки госпитализированы с различными травмами.
Прокуратура объявила проверку.
В Алтайском крае на вторую половину 3 января и 4 января объявлено штормовое предупреждение из-за метели.
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