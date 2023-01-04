Задержан замглавы одного из районов Новосибирской области

© t.me/onf_54. Дом, который получила многодетная семья

Замглавы Краснозёрского района Новосибирской области предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями при покупке жилья для многодетной семьи. Оно оказалось непригодным для проживания. Чиновник задержан.

По версии следствия, обвиняемый, занимавший летом 2022 года должность и.о. главы района, без проведения экспертизы приобрел жилой дом для его последующей передачи малообеспеченным семьям.



«Несмотря на то, что здание нуждалось в капитальном ремонте и имело многочисленные дефекты, оно было признано соответствующим предъявляемым требованиям муниципального контракта. После приобретения дом был передан в собственность нуждающейся многодетной семье, а уже в декабре этого года женщина обратилась в администрацию района с заявлением о признании его непригодным для проживания», - говорится в сообщении СК.

По данным сайта районной администрации, среди заместителей главы указан Сергей Блинов, курирующий строительство, коммунальное и дорожное хозяйство.

В результате бюджету Новосибирской области и Краснозёрского района был причинен имущественный вред на сумму около 6 млн рублей.