44 теленка погибли в страшном пожаре в Красноярском крае

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Коровник сгорел в одном из сел Красноярского края. В результате происшествия погибли 44 теленка.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в коровнике в селе Куреж поступило утром 4 января. Площадь пожара составила 720 кв.м.



«Пожар был локализован в 7:50, на тушение огня продолжают работать 16 человек личного состава и 4 единицы техники, — говорится в сообщении. — Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки».

Ликвидировать возгорание удалось к 10:00.

По уточненным данным, погибло 44 теленка.