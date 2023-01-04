44 теленка погибли в страшном пожаре в Красноярском крае
© ГУ МЧС по Красноярскому краю
Коровник сгорел в одном из сел Красноярского края. В результате происшествия погибли 44 теленка.
По данным МЧС, сообщение о возгорании в коровнике в селе Куреж поступило утром 4 января. Площадь пожара составила 720 кв.м.
«Пожар был локализован в 7:50, на тушение огня продолжают работать 16 человек личного состава и 4 единицы техники, — говорится в сообщении. — Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки».
Ликвидировать возгорание удалось к 10:00.
По уточненным данным, погибло 44 теленка.
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