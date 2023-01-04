Границу Забайкалья с Китаем откроют 8 января на фоне роста смертности от ковида

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Власти Забайкалья подтвердили открытие сухопутной границы с Китаем с 8 января. Ранее гостелевидение КНР говорило об отмене карантинные мер, установленных из-за ковида. На этом фоне СМИ сообщают о резком росте смертности от нового витка эпидемии в стране.

«Работа пассажирского направления МАПП Забайкальск возобновится с 8 января 2023 года с 9 часов 00 минут читинского времени, — говорится в заявлении правительства Забайкалья 4 января. — <…> Въезд на территорию КНР возможен регулярным пассажирским транспортом с 9 до 21 часов местного времени. При этом отмечается, что прибывающие на территорию Китая должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до въезда».

В конце декабря в эфире государственного телеканала Китая CCTV было заявлено об открытии границ КНР для иностранцев с 8 января. При этом официальных заявлений и документов от правительства страны не было.

Карантинные меры на въезде для иностранцев отменяются, потому что ковид более не относится к «особо опасным заболеваниям категории, А», говорилось в эфире CCTV и публикациях других СМИ на эту же тему. Например, South China morning post со ссылкой на источники в органах здравоохранения и больницах провинций Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу утверждало, что антиковидные правила будут смягчены на национальном уровне.

В то же время корреспондент CNN в Пекине говорила о переполненных крематориях в Китае на фоне новой волны ковида. Неназванные «официальные лица» в КНР признали «огромную» смертность, утверждает Daily Mail. Всплеск заболеваемости совпал с ослаблением карантина в декабре.