Уголовное дело завели после схода лавины на ребенка в Кузбассе

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Уголовное дело завели после схода лавины на ребенка в Кузбассе
04 Янв 2023, 12:32

Лавина сошла на мальчика на территории горнодобывающего предприятия в Кузбассе. Следственный комитет возбудил дело.

«10-летний мальчик, находясь на территории промышленного предприятия, поднимался по склону отвала, в это время сошла снежная масса, придавив его. Очевидцы произошедшего извлекли ребенка из-под снега, вызвали „скорую помощь“, его госпитализировали», — сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Известно, что мальчик катался на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженске. В какой-то момент сошла лавина. Ребенок находился в коме в реанимации.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).


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