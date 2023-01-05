Палатки сгорели в омском лагере для мобилизованных
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Часть палаток сгорела в лагере для мобилизованных в Омской области. Пострадали и личные вещи.
Три палатки и личные вещи сгорели в лагере для мобилизованных в Омской области. Об этом сообщили призванные из Томской области, которые находились там.
«Небольшой пожар в лагере, из людей никто не пострадал. Сгорели 3 палатки и личные вещи», — отмечается в сообщении.
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