Палатки сгорели в омском лагере для мобилизованных

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Палатки сгорели в омском лагере для мобилизованных
05 Янв 2023, 06:18

Часть палаток сгорела в лагере для мобилизованных в Омской области. Пострадали и личные вещи.

Три палатки и личные вещи сгорели в лагере для мобилизованных в Омской области. Об этом сообщили призванные из Томской области, которые находились там.

«Небольшой пожар в лагере, из людей никто не пострадал. Сгорели 3 палатки и личные вещи», — отмечается в сообщении.


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