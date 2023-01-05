Более 60% новосибирцев связали проблемы на работе со «спецоперацией»

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«Спецоперация» и мобилизация негативно отразились на работе, ее поиске и состоянии бизнеса, считают более 60% опрошенных новосибирцев. Только 3% разглядели в этом пользу для их компании.

События 2022 года, в том числе объявленная президентом РФ Владимиром Путиным «спецоперация», санкции и «частичная» мобилизация негативно отразились на работе и на ее поиске, заявили 36% опрошенных новосибирцев. Исследование проводила крупнейшая в РФ платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.



31% утверждают, что эти события не отразились на их работе. Положительное влияние заметили 6%.



«При этом только каждый шестой из опрошенных в Новосибирской области (17%) рассказал, что события 2022 года никак не сказались на деятельности их компании-работодателя. Еще 3% полагают, что изменения этого года позитивно отразились на бизнесе, 63% - что влияние было негативным, а 17% затруднились ответить», — отметили аналитики.



Нейтральную оценку происходящего чаще всего давали жители Алтайского края (33%), а также Иркутской, Саратовской и Тюменской областей (по 28%). В целом нейтральная реакция бизнеса на 2022 год больше свойственна регионам Дальнего Востока (24%) и Сибири (23%), меньше — Москве и Санкт-Петербургу (по 14%), уточнили в компании.



В профессиональном разрезе негативное влияние наиболее сильно отмечали в сфере «искусство, развлечения, массмедиа» (84% опрошенных), «маркетинг, реклама, PR» (83%), «IT, интернет, телеком» (75%), «продажи» (73%), «банки, инвестиции, лизинг» (72%).

