Жителя Мариинска обвинили в избиении подруги до смерти перед Новым годом

© wikipedia.org
Жителя Мариинска обвинили в избиении подруги до смерти перед Новым годом
05 Янв 2023, 07:57

Мужчину из Мариинска Кемеровской области подозревают в жестоком убийстве сожительницы. Он попытался покончить с собой.

Мариинский горсуд арестовал 32-летнего местного жителя Ивана Шаферова по ходатайству следствия, сообщила пресс-служба суда 5 января. Мужчину подозревают по ч. 4 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожености смерть).

«По версии следствия, 29 декабря 2022 года около 23:00 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры со своей сожительницей нанес ей кулаками множественные удары в область лица и головы, после чего ушел спать. На следующее утро видел, уезжая на работу, что сожительница лежала на диване. Лишь вернувшись с работы, он обнаружил потерпевшую мертвой», — рассказали в суде.

Следствие считает, что он мужчина решил покончить с собой, выпив большое количество таблеток, после чего закрылся дома и лег спать. Но в тот же день полиция начала поиски убитой, которая не вышла на работу и не отвечала на звонки коллег.

Сотрудники МВД пришли в дом мужчины. Тот проснулся, открыл дверь и признался в убийстве.

«При допросе Шаферов рассказывал, что вытирал следы крови в доме и снял кофту с тела погибшей. В связи с этим суд посчитал обоснованными доводы следствия о возможном уничтожении обвиняемым доказательств по уголовному делу», — отметили в суде.

Защита настаивала, что у мужчины не было намерений препятствовать следствию и просила не отправлять его в СИЗО. Но суд удовлетворил ходатайство следователя — мужчина арестован до конца февраля.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Оборонные заводы в РФ банкротятся. Часть скупила семья новосибирского депутата Госдумы Оборонные заводы в РФ банкротятся. Часть скупила семья новосибирского депутата Госдумы
Последние материалы
05 Янв, 14:06
Шлепну и закопаю в лесу: как пьяный офицер из Бурятии издевался в лесу над контрактником
05 Янв, 11:24
Новосибирцы получили квитанции с повышенными счетами за коммуналку
05 Янв, 10:15
Движение по федеральной трассе «Барнаул-Казахстан» закрыли из-за непогоды
05 Янв, 08:40
Авария на котельной оставила жителей забайкальского города без тепла
05 Янв, 07:57
Жителя Мариинска обвинили в избиении подруги до смерти перед Новым годом
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования