Жителя Мариинска обвинили в избиении подруги до смерти перед Новым годом

© wikipedia.org

Мужчину из Мариинска Кемеровской области подозревают в жестоком убийстве сожительницы. Он попытался покончить с собой.

Мариинский горсуд арестовал 32-летнего местного жителя Ивана Шаферова по ходатайству следствия, сообщила пресс-служба суда 5 января. Мужчину подозревают по ч. 4 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожености смерть).

«По версии следствия, 29 декабря 2022 года около 23:00 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры со своей сожительницей нанес ей кулаками множественные удары в область лица и головы, после чего ушел спать. На следующее утро видел, уезжая на работу, что сожительница лежала на диване. Лишь вернувшись с работы, он обнаружил потерпевшую мертвой», — рассказали в суде.

Следствие считает, что он мужчина решил покончить с собой, выпив большое количество таблеток, после чего закрылся дома и лег спать. Но в тот же день полиция начала поиски убитой, которая не вышла на работу и не отвечала на звонки коллег.

Сотрудники МВД пришли в дом мужчины. Тот проснулся, открыл дверь и признался в убийстве.

«При допросе Шаферов рассказывал, что вытирал следы крови в доме и снял кофту с тела погибшей. В связи с этим суд посчитал обоснованными доводы следствия о возможном уничтожении обвиняемым доказательств по уголовному делу», — отметили в суде.

Защита настаивала, что у мужчины не было намерений препятствовать следствию и просила не отправлять его в СИЗО. Но суд удовлетворил ходатайство следователя — мужчина арестован до конца февраля.

