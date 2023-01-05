Авария на котельной оставила жителей забайкальского города без тепла

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Авария произошла на одной из котельных в Борзе Забайкальского края. Температура в квартирах упала до 13 градусов.

Температура в части домов в Борзе упала до 13−15 градусов тепла, передает «Чита.ру» со ссылкой на жителей.

В мэрии заявили, что на модульной котельной вышли из строя два из четырех котлов. Ранее в местной администрации утверждали, что жители якобы незаконно забирают воду из системы отопления.

«Разбор горячей воды достигает 30 кубов в час, это ведёт к угрозе остановки котельной», — уверяли чиновники еще 3 января.

«Я бы не стал на 100% винить жителей (в незаконном заборе воды и потере давления в системе отопления), — уже 5 января сказал журналистам глава города Владиимр Нехамкин. — Надо понимать, что в этом году у котельной вышел гарантийный срок, износ оборудования надо принимать во внимание».

Сейчас в Борзе двадцатиградусные морозы. Ночью температура падает до -35 градусов.

При этом проблемы с отоплением в Борзе сохраняются с декабря. На местной Центральной котельной котлы отключались уже 23 раза. Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Андрей Виноградов просто не смог назвать причину частых аварий. Модульная котельная, на которой сейчас проблемы, и вовсе новее, чем Центральная.

Всего в Борзе насчитывается около 30 тыс. жителей. Город также известен тем, что неподалеку находится военный городок Борзя 3. На территории населенного пункта также работает собственный гарнизонный суд.