Движение по федеральной трассе «Барнаул-Казахстан» закрыли из-за непогоды

© Кирилл Канин
Движение по федеральной трассе «Барнаул-Казахстан» закрыли из-за непогоды
05 Янв 2023, 10:15

Движение пассажирских автобусов и грузовиков ограничено на федеральной трассе в Алтайском крае до границы с Казахстаном. Решение объяснил плохой видимостью.

«С 12:30 (08:30 мск), ограничено движение большегрузного транспорта и пассажирских автобусов по федеральной автодороге А-322 „Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан“, — сообщило УПРДОР „Алтай“. — Ограничения действуют на всей протяженности от Барнаула до границы».

Решение принято из-за снегопада, усилия ветра до 19−24 м/с и ограниченной видимости.

Дорожники также просят водителей легковых автомобилей воздержаться от поездок.

Для большегрузного транспорта работают стоянки на выезде из Барнаула, в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.


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