Строительство первой мечети в Хакасии сорвано из-за подорожания материалов

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Первую мечеть в Хакасии так и не смогут сдать в январе 2023 года. Сроки сдвинули сразу на три года из-за подорожания стройматериалов.

«Изначально [региональная мусульманская] организация „Махалля“ планировала ввести объект в эксплуатацию в январе 2023 года, но в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и подорожанием строительных материалов сроки сдвинулись, — утверждает министр нацполитики республики Лев Сафьянов (цитата по ТАСС). — Срок завершения строительства по договоренности с администрацией Абакана продлен до 2026 года».



Планируется, что мечеть вместит 600−1000 прихожан.

Мечеть Аль-Куддус в Абакане начали строить еще в 2014 году. Но его заморозили по инициативе мэрии под руководством Николая Булакина — чиновники вдруг отозвали решение о предоставлении участка. Работы возобновили только в 2019 году после вердикта Верховного суда в Москве, вставшего в земельном споре на сторону мусульман.

«Мечеть строится исключительно на пожертвования, крупных спонсоров у нас нет и не было, и сегодня, когда стройматериалы очень подорожали, непросто собрать недостающую сумму», — говорил еще в январе 2022 года имам местной мусульманской организации Дилмурат Хушваков.

Сейчас продолжаются отделочные работы, достраиваются два минарета, планируется установка куполов на них.