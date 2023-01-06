Строительство первой мечети в Хакасии сорвано из-за подорожания материалов

© 2gis.ru
Строительство первой мечети в Хакасии сорвано из-за подорожания материалов
06 Янв 2023, 07:06

Первую мечеть в Хакасии так и не смогут сдать в январе 2023 года. Сроки сдвинули сразу на три года из-за подорожания стройматериалов.

«Изначально [региональная мусульманская] организация „Махалля“ планировала ввести объект в эксплуатацию в январе 2023 года, но в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и подорожанием строительных материалов сроки сдвинулись, — утверждает министр нацполитики республики Лев Сафьянов (цитата по ТАСС). — Срок завершения строительства по договоренности с администрацией Абакана продлен до 2026 года».

Планируется, что мечеть вместит 600−1000 прихожан.

Мечеть Аль-Куддус в Абакане начали строить еще в 2014 году. Но его заморозили по инициативе мэрии под руководством Николая Булакина — чиновники вдруг отозвали решение о предоставлении участка. Работы возобновили только в 2019 году после вердикта Верховного суда в Москве, вставшего в земельном споре на сторону мусульман.

«Мечеть строится исключительно на пожертвования, крупных спонсоров у нас нет и не было, и сегодня, когда стройматериалы очень подорожали, непросто собрать недостающую сумму», — говорил еще в январе 2022 года имам местной мусульманской организации Дилмурат Хушваков.

Сейчас продолжаются отделочные работы, достраиваются два минарета, планируется установка куполов на них.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Оборонные заводы в РФ банкротятся. Часть скупила семья новосибирского депутата Госдумы Оборонные заводы в РФ банкротятся. Часть скупила семья новосибирского депутата Госдумы
Последние материалы
06 Янв, 12:29
Одного из крупнейших новосибирских перевозчиков мусора потребовали обанкротить
06 Янв, 09:59
СК начал проверку после возвращения летевшего из Новосибирска в Таиланд рейса
06 Янв, 09:09
Более 3 млрд из бюджета РФ уйдет в порт для красноярского угольного проекта Романа Троценко
06 Янв, 07:45
Пенсионерку задушили и расчленили в Краснокаменске
06 Янв, 07:06
Строительство первой мечети в Хакасии сорвано из-за подорожания материалов
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования