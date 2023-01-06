Пенсионерку задушили и расчленили в Краснокаменске
06 Янв 2023, 07:45
Жестокое убийство произошло в Забайкальском крае. На пенсионерку напал 49-летний мужчина.
Пьяный житель Краснокаменска, родившийся в 1973 году, зашел в квартиру своей 71-летней соседки в конце декабря. Он поссорился с женщиной и задушил ей, а квартиру закрыл на ключ, сообщили в СК РФ по Забайкалью 6 января.
«В дальнейшем обвиняемый с целью сокрытия следов совершенного преступления расчленил тело женщины и избавился от него, — считает следствие. — О совершенном преступлении правоохранительным органам стало известно от сына женщины, который, приехав домой к матери, обнаружил следы крови в ее квартире».
На допросе подозреваемый признался в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Суд арестовал его по ходатайству следствия.
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