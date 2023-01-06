Более 3 млрд из бюджета РФ уйдет в порт для красноярского угольного проекта Романа Троценко

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Правительство РФ выделит почти 3,2 млрд рублей на строительство порта на базе Сырадасайского угольного месторождения в Красноярском крае. Его развивает компания, подконтрольная олигарху Роману Троценко.

Федеральный бюджет потратит 3,18 млрд рублей на строительство акватории грузового причала и канала морского угольного терминала на базе Сырадасайского месторождения в 2023 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

При этом все строительство оценивается в 3,3 млрд рублей. Государственным заказчиком объекта станет «Росатом», а застройщиком — Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие (входит в «Росатом»).

Проект по освоению Сырадасайского месторождения угля в 110 км юго-восточнее Диксона в Красноярском крае реализует ООО «Северная звезда».

«На Таймыре появятся следующие объекты: угольный разрез открытого способа добычи, обогатительная фабрика глубокой переработки (выход концентрата — более 60%), производственная железнодорожная ветка длиной 60 км, морской порт „Енисей“, аэропорт „Таймыр“, вахтовый поселок, мини-ТЭЦ, угольные и производственные склады, очистные сооружения и другие инфраструктурные объекты, — сказано на государственном инвестиционном портале Арктической зоны РФ. — То есть, по сути, речь в данном случае идет не о строительстве отдельных производственных объектов, а о создании большого промышленного кластера и фактически о появлении на Таймыре нового населенного пункта».

В Минвостока и Арктики РФ оценивали мощность порта в 5 млн тонн в год на первом этапе и до 10 млн тонн в течение следующих 3−4 лет. Порт сможет принимать суда океанского класса.

ООО «Северная звезда», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит группе «Арктик Энерджи». Ее конечные владельцы — хакасские бизнесмены Анатолий Чаптыков и Клавдия Чебодаева (по 15% доли), а также миллиардер Роман Троценко. Он возглавляет совет директоров корпорации AEON, в которую, в частности, входит компания «Новапорт», контролирующая аэропорты в Новосибирске, Барнауле, Томске, Улан-Удэ, Чите и других городах России.

В рейтинге Forbes за 2021 год Троценко занял 63 место среди богатейших россиян. Его состояние оценивалось в 2,4 млрд долларов.